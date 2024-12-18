D1城市飄移！中村直樹在府城奪冠　本土老牌有氧飲料SG另類嬌點

▲國際飄移巔峰挑戰賽吸引民眾目光!「老虎牙子」與車迷共享飄移張力 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／台南報導

D1 GP國際飄移巔峰挑戰賽，一連兩天在台南府城掀起飄移熱潮，除了兩天入場人潮滿滿，現場氣氛熱鬧非凡，活動在15日完美劃下句點，日本Ｄ1公司也非常驚喜滿意，同意明年繼續於台南舉辦D1 GP賽，回饋台灣的飄移車迷和粉絲！

15日是第2站的激烈對決，雖然首站獲亞軍的「台灣之光」張盛鈞，在上午預賽中賽車傳動軸故障，早早退出賽事；但下午冠軍戰是由日本D1 2024年總冠軍中村直樹和亞軍齋藤太吾，兩人進行夢幻對決，將賽事熱度推到最高點。最終在比完三番戰後，中村直樹才以車身比較貼近對手的差異下驚險勝出，奪下台南站第二站的冠軍。

本次賽事活動現場就在大台南會展中心旁，規劃出四大區域，除觀賞賽事區，另外還設有廠商區、美食區及二輪、四輪改裝展示區可免費參觀。其中廠商區邀集了台灣及日本數家知名品牌前來參展，藉此促進商業合作交流。特別的是，知名土本飲料品牌「老虎牙子」也出現在賽場！「老虎牙子」表示品牌精神是希望帶動「有氧重要」的新興風潮，更自許有氧生活的態度，要落實在生活態度上，所以勇於創新的老虎牙子，與D1 GP賽的冒險精神不謀而合，才會跟這場賽事結合。

▲日車手中村直樹、齊藤太吾與美車手SARA CHOI，以及台灣冠軍車手張盛鈞等，一同競技 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

本場賽事邀請到世界冠軍日本車手中村直樹、齊藤太吾與美國車手漂亮寶貝SARA CHOI，以及台灣冠軍車手張盛鈞等多位知名車手，一同進行無差別競技，加上諸多知名品牌入駐賽場共襄盛舉，如此高規格賽事，就是要讓台灣賽車迷近距離感受飄移張力。另外也為小朋友舉辦RC遙控車飄移比賽。現場各式各樣豐富的活動，都希望透過賽事來增加廠商品牌曝光及知名度，進而促進台南觀光效益。