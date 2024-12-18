　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

D1城市飄移！中村直樹在府城奪冠　本土老牌有氧飲料SG另類嬌點

▲賽事邀請日本車手中村直樹、齊藤太吾與美國車手SARA CHOI，以及台灣冠軍車手張盛鈞等，一同競技 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國際飄移巔峰挑戰賽吸引民眾目光!「老虎牙子」與車迷共享飄移張力 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／台南報導

D1 GP國際飄移巔峰挑戰賽，一連兩天在台南府城掀起飄移熱潮，除了兩天入場人潮滿滿，現場氣氛熱鬧非凡，活動在15日完美劃下句點，日本Ｄ1公司也非常驚喜滿意，同意明年繼續於台南舉辦D1 GP賽，回饋台灣的飄移車迷和粉絲！

15日是第2站的激烈對決，雖然首站獲亞軍的「台灣之光」張盛鈞，在上午預賽中賽車傳動軸故障，早早退出賽事；但下午冠軍戰是由日本D1 2024年總冠軍中村直樹和亞軍齋藤太吾，兩人進行夢幻對決，將賽事熱度推到最高點。最終在比完三番戰後，中村直樹才以車身比較貼近對手的差異下驚險勝出，奪下台南站第二站的冠軍。

本次賽事活動現場就在大台南會展中心旁，規劃出四大區域，除觀賞賽事區，另外還設有廠商區、美食區及二輪、四輪改裝展示區可免費參觀。其中廠商區邀集了台灣及日本數家知名品牌前來參展，藉此促進商業合作交流。特別的是，知名土本飲料品牌「老虎牙子」也出現在賽場！「老虎牙子」表示品牌精神是希望帶動「有氧重要」的新興風潮，更自許有氧生活的態度，要落實在生活態度上，所以勇於創新的老虎牙子，與D1 GP賽的冒險精神不謀而合，才會跟這場賽事結合。

▲賽事邀請日本車手中村直樹、齊藤太吾與美國車手SARA CHOI，以及台灣冠軍車手張盛鈞等，一同競技 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲日車手中村直樹、齊藤太吾與美車手SARA CHOI，以及台灣冠軍車手張盛鈞等，一同競技 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

本場賽事邀請到世界冠軍日本車手中村直樹、齊藤太吾與美國車手漂亮寶貝SARA CHOI，以及台灣冠軍車手張盛鈞等多位知名車手，一同進行無差別競技，加上諸多知名品牌入駐賽場共襄盛舉，如此高規格賽事，就是要讓台灣賽車迷近距離感受飄移張力。另外也為小朋友舉辦RC遙控車飄移比賽。現場各式各樣豐富的活動，都希望透過賽事來增加廠商品牌曝光及知名度，進而促進台南觀光效益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
相約談判遭砍！文化學生還原現場
台籃震撼彈！海神隊魂自請離隊
林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024大溪豆干節12／21登場　日本「沖繩風豆腐」首度來桃交流

三商餐飲集團聘用顏損男　邀南投副縣長當拿坡里一日店長推臉部平權

中鼎集團總裁余俊彥　獲頒中央大學名譽博士

桃捷今年度預估盈餘4.84億　持續整合資源提升服務品質

寒流來襲「桃園智慧農業防災平台」　提前警戒防範寒害

寒冬夜啟動低溫關懷　黃偉哲夜訪街友送物資冬至前夕傳祝褔

南投針對14家廠商進行診斷查核　防治水污染　

身障業者赴銀行領彩券　造成交通問題應有配套

南投縣抽檢蔬果農藥　萊爾富白蘿蔔、全聯美國西洋芹菜等3產品超標

公糧收購價格13年未調整　陳亭妃要求訂固定滾動式檢討機制

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

【父愛溢出螢幕】爸下班趴床邊看女兒　還偷偷牽小手

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

奧客拿泡泡瑪特被拒羞辱店員　甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【浪漫系阿公】無意中發現阿公錢包裡面全是對阿嬤滿滿的愛❤️

原民男婚禮飆唱周杰倫神曲　超猛合音網大讚：耳朵懷孕

2024大溪豆干節12／21登場　日本「沖繩風豆腐」首度來桃交流

三商餐飲集團聘用顏損男　邀南投副縣長當拿坡里一日店長推臉部平權

中鼎集團總裁余俊彥　獲頒中央大學名譽博士

桃捷今年度預估盈餘4.84億　持續整合資源提升服務品質

寒流來襲「桃園智慧農業防災平台」　提前警戒防範寒害

寒冬夜啟動低溫關懷　黃偉哲夜訪街友送物資冬至前夕傳祝褔

南投針對14家廠商進行診斷查核　防治水污染　

身障業者赴銀行領彩券　造成交通問題應有配套

南投縣抽檢蔬果農藥　萊爾富白蘿蔔、全聯美國西洋芹菜等3產品超標

公糧收購價格13年未調整　陳亭妃要求訂固定滾動式檢討機制

IG夯店「工典甜點」爆惡意倒閉？廠商曝欠款失聯　客人員工也受害

捕殺誤闖熊屢遭投訴！秋田知事反嗆「把熊送你家」　意外獲支持

「隊魂」布銳克曼自請離隊　海神執行長李偉誠親自說分明

《鬼滅之刃》快閃店台北登場！六大區與柱合照、禰豆子可愛周邊必收

國際火線／大偽裝者：人格破產的總統「敗登」！

北約3國聯合軍演　F-16、F-35多款戰機出陣

Skoda釋出「小改款Enyaq外觀設計草圖」！歐洲最暢銷電動車再進化

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

相關新聞

Volvo推出Volvo Go多元移動服務

Volvo推出Volvo Go多元移動服務

Volvo 國際富豪汽車今（18）日宣布旗下全台授權經銷與格上租車、Line Go移動平台合作，串連全台21間展間提供全新Volvo Go多元移動服務，成為台灣首家提供多元移動服務的豪華品牌。

台南永康某私幼疑似虐童案教育局已啟動調查

台南永康某私幼疑似虐童案教育局已啟動調查

台南市社會局提醒聰明約會五妙招安心過聖誕

台南市社會局提醒聰明約會五妙招安心過聖誕

台南貴族幼兒園虐7童　吃太慢竟強制灌食還巴頭

台南貴族幼兒園虐7童　吃太慢竟強制灌食還巴頭

全台首座風箏迴廊展出1000件創作作品

全台首座風箏迴廊展出1000件創作作品

關鍵字：

飄移D1GP台南賽車汽車

讀者迴響

熱門新聞

吸毒瘋了　高中妹「徒手挖出雙眼」

林襄回應黃小柔發文了

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

衝文化大學砍人！醒吾男涉殺人未遂淡定滑手機

林襄Vicky為座位槓上吳宗憲出來講公道話

快訊／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

超商聖誕驚喜「買1送1」！咖啡零食都下殺

破6千人頂寒風聚集國民黨部抗議　藍營架音響反嗆學生「面試大會」

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

月搜1100萬次！台人最愛Google「這2個字」

相約談判遭砍！文化學生還原現場：見面就砍我

新北國中輔導師爆性侵！帶男學生回家「側錄連5天硬上」

六月「發現李易外遇」還查到親密照

53歲小鐘要脫單了？　示愛29歲女星...一句話糗了

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面