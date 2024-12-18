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美國又爆大規模槍擊至少1死9傷　車輛翻覆起火

▲▼槍戰示意圖,犯罪現場,槍戰,駁火,槍擊,槍擊現場,命案現場。（圖／達志影像／美聯社）

▲員警趕到現場時發現一輛汽車翻覆起火，還有多名受害者。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國馬里蘭州17日晚間發生大規模槍擊事件，造成1人當場死亡，另外9人受傷送醫，車輛翻覆起火。案發現場附近建築物外牆有找到槍擊痕跡，也已經尋獲彈殼，當局敦促居民遠離案發現場。

美國廣播公司報導，這起槍案發生在馬里蘭州巴爾的摩郡（Baltimore County），當地警方接獲多則槍案通報之後趕到現場。警方透露，員警抵達現場時發現一輛汽車翻覆起火，還有多名受害者，通知消防單位支援。

警方認定這是一起大規模槍擊事件，1人當場死亡，另外9名傷者被送往當地醫院，初步推測整起槍案具針對性，涉案者彼此認識，對公眾不存在持續性威脅。

此案處於初步調查階段，警方正在釐清車禍與槍案發生原因，已知案發現場附近一棟建築物外牆有找到槍擊痕跡，且在那一區尋獲彈殼。當地官員表示，巴爾的摩郡極少發生這類暴力事件，將提供一切必要資源協助警消單位，把該負起責任者繩之以法。

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