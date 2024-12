美國又爆大規模槍擊至少1死9傷　車輛翻覆起火

▲員警趕到現場時發現一輛汽車翻覆起火,還有多名受害者。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國馬里蘭州17日晚間發生大規模槍擊事件,造成1人當場死亡,另外9人受傷送醫,車輛翻覆起火。案發現場附近建築物外牆有找到槍擊痕跡,也已經尋獲彈殼,當局敦促居民遠離案發現場。

美國廣播公司報導,這起槍案發生在馬里蘭州巴爾的摩郡(Baltimore County),當地警方接獲多則槍案通報之後趕到現場。警方透露,員警抵達現場時發現一輛汽車翻覆起火,還有多名受害者,通知消防單位支援。

警方認定這是一起大規模槍擊事件,1人當場死亡,另外9名傷者被送往當地醫院,初步推測整起槍案具針對性,涉案者彼此認識,對公眾不存在持續性威脅。

此案處於初步調查階段,警方正在釐清車禍與槍案發生原因,已知案發現場附近一棟建築物外牆有找到槍擊痕跡,且在那一區尋獲彈殼。當地官員表示,巴爾的摩郡極少發生這類暴力事件,將提供一切必要資源協助警消單位,把該負起責任者繩之以法。

A mass shooting in Baltimore County, Maryland, left one person dead and nine others injured on Tuesday, police said.



Authorities said the "individuals involved knew each other, and there is no ongoing threat to the public."



