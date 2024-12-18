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照電腦斷層！驚見他胃中「20多顆白點」　醫問一句秒笑出來

▲電腦斷層，醫院，健保，醫療資源。（圖／視覺中國CFP）

▲急診科醫師幫一位男病患做電腦斷層檢查，意外發現對方胃中出現20多顆白色顆粒。（示意圖／Unsplash）

圖、文／CTWANT

急診科醫師蔡瀚嶙，時常在自己的社群平台上分享自己遇到的工作趣事，而近日他發文，表示他幫一位男病患做電腦斷層檢查，意外發現對方胃中出現20多顆白色顆粒。後來，經過問診才知道，原來胃中是珍珠奶茶的珍珠，讓蔡瀚嶙瞬間笑了出來，貼文一出吸引1.5萬網友按讚。

急診科醫師蔡瀚嶙近日在自己的Threads上發文，表示他近日替一名男病患安排電腦斷層檢查。結果，一看對方的胃之後，發現怪怪的，裡面出現了20多顆白色顆粒。

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不過，蔡瀚嶙發現，病患胃中的白色顆粒，一顆一顆大小相當平均「轉過身我就問他……大哥你剛剛是不是吃珍珠？」結果病患便回答「對啊，你怎麼知道？」讓蔡瀚嶙瞬間笑了出來。

貼文一出立刻吸引1.5萬網友按讚，許多網友紛紛表示「可是珍珠不是都會咬碎嗎？」、「大哥居然直接吞，沒有嚼嚼」、「珍珠不好消化，而且他應該稀里呼嚕喝一大口，根本來不及咬就吞下去了」、「好奇金針菇拍起來會是怎樣」、「蛤！？這麼完整難道沒有咬嗎」。

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