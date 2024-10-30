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強颱康芮直撲！黃文益揭高雄路樹「緊鄰變電箱」　恐釀公安危機

▲▼強颱康芮直撲！綠議員揭高雄路樹「緊鄰變電箱」　恐釀公安危機。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃文益揭高雄路樹「緊鄰變電箱」，恐釀公安危機。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

強颱康芮將襲台，民進黨高雄市議員黃文益30日在工務部門業務質詢時表示，上次山陀兒颱風侵襲，路樹倒一片，導致地方交通大亂，建議公園處除確實辦理修剪業務之外，也該就安全島、人行道的路樹樹種與種植位置再評估，別讓行道樹傾倒威脅公共安全，呼籲儘速移植緊鄰變電箱的路樹，以免導致公安事故。

黃文益說，月初山陀兒颱風侵襲高雄，導致高雄市2577件路樹、566件公園樹傾倒或斷枝，對市民交通與道路安全造成影響；現行「高雄市景觀樹木修剪作業規範」已就城市樹木修剪有明確規範，但似乎公園處未落實修剪人員依照「作業規範」進行修剪，不少里長曾向他反應，平時路樹修剪差異不大。

▲▼強颱康芮直撲！綠議員揭高雄路樹「緊鄰變電箱」　恐釀公安危機。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲颱風天路樹倒一片藏危機，黃文益呼籲公園處評估種植位置。（圖／記者賴文萱翻攝）

目前全高雄有16萬棵路樹，另有16萬棵公園樹，公園處就景觀樹木的修剪都以人民安全為最重要考量，除了平時的修剪工作之外，在颱風來前一週也會視情況加強樹木修剪。

黃文益接著點出，康芮颱風25日生成，31日影響台灣最為劇烈，哪來一周時間強化樹木修剪？他問公園處，高雄市目前的植栽是否需要檢討？例如：哪些樹種適合種在人行道？哪些樹種則適合種在安全島？畢竟有些在安全島的樹一倒，不是打到車，就是「車毀人傷」，強調樹不是有種就好，除了景觀需求外，更要考量安全問題。

黃文益說，很多人行道並沒有很寬敞，卻與路樹緊密結合，連市長都知道樹穴要大，別妨礙樹的生長，問題是人行道空間就沒有那麼大！若要增加樹穴成長空間，搞不好人就沒有通過的空間。

類似的狀況也出現在安全島上，若安全島未能充分提供路樹成長空間，風一來樹「必倒無疑」，所以行道樹除了要適合當地氣候及環境、外觀整齊美麗之外，更重要需防止樹木傾倒。

▲▼強颱康芮直撲！綠議員揭高雄路樹「緊鄰變電箱」　恐釀公安危機。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼黃文益指出，高雄路樹「緊鄰變電箱」恐釀公安危機。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼強颱康芮直撲！綠議員揭高雄路樹「緊鄰變電箱」　恐釀公安危機。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃文益強調，行道樹栽植位置不得妨礙行車視線，現實狀況卻是樹木不止妨礙行車視線，還妨礙到交通號誌，連看交通號誌都需先閃躲樹葉與樹縫才能看到。

此外，黃文益提到，目前不乏行道樹因樹穴條件不良，導致樹木竄根破壞人行道，建議市府能參考新加坡「行道樹綠化準則」並要求所有設備皆需遠離樹心約兩公尺。

另外，目前高雄中華路、河南路或六合路的六合公園，均出現路樹與變電箱緊鄰的公安危機，一但路樹竄根影響地基，變電箱有可能受影響而騰空，萬一颱風來襲，這絕對是公安疑慮，而樹木不盡快移植，屆時就是大停電。

他最後呼籲公園處，應優先處置這類路樹，路樹與變電箱不能結合，就該分手給它新環境，以免影響居民用電。

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