「班班喝鮮奶」擬每周供應減半　農業部長：次數不是重點





▲農業部長陳駿季說明「班班喝鮮奶」政策調整。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

「班班喝鮮奶」政策引發校園行政爆量、冷鏈配送、保久乳貨源不足等爭議，農業部研擬修正方案，擬將每周供應兩次改為一次，引發乳業協會批評，罔顧學童健康。農業部長陳駿季今（18日）回應，這學期因多數學校都選喝保久乳，導致產能不足才會減少供應次數，至於一周喝幾次不是現階段的重點，當乳量夠的時候，學童就可以喝到更多牛奶。

立院經濟委員會今審查農業部所屬農業作業基金、農田水利事業作業基金等預算，陳駿季出席備質詢，會前回應「班班喝鮮奶」議題。

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陳駿季表示，這學期的政策目標就是讓每個班級都能夠喝到牛奶，不管是鮮奶或保久乳都有助學童健康，至於下學期如何推動正蒐集縣市意見，因各縣市意見多元且分歧，農業部尊重縣市政府的意見，未來會由地方主導執行，中央全力提供協助，近期將統整各縣市意見後向院長報告，確認下學期的推動模式。

陳駿季進一步指出，根據各縣市所提出的意見，有縣市主張發放鮮乳券，有數位也有實體領券，這部分還需要跟超市還有發卡單位來聯繫，也有縣市主張個別契約採購，或透過學童營養午餐供應，不同縣市有不同建議，在中央推動學童乳政策之前，已有13個縣市在辦，各地都有因地制宜模式。

陳駿季強調，未來調整方案會在兩個前提下執行，第一是尊重縣市政府主導，中央會全力提供協助；第二是在不增加學校老師負擔下供應。近期已多次跟教育部協商，待協商告一段落之後，會盡快跟卓院長報告，確認下學期執行模式。

農業部上周邀集各縣市教育局開會討論學童乳調整方案，初步規劃將原本每周供應兩次改為一次；乳品採購原本由農業部主導，將改由地方縣市招標採購；每瓶補助金額將提高6元，鮮羊乳也將納入供應鏈，農業部仍在彙整各縣市意見，仍待行政院拍板核定。