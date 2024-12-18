　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

客罵店員三字經獲無罪　法官：公然侮辱不是「髒話罪」

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）去年8月間在屏東縣某超商消費，因為不滿店員態度不佳，當場說出「愛做不做，態度那麼差，X你娘」等話，反而吃上官司。不過，屏東地院法官認為，阿興的行為短暫，難認會對店員的名譽造成重大減損，況且公然侮辱罪並非「髒話罪」，最終因證據不足，裁定阿興無罪。

▲▼法官,法槌,法庭,法院,裁定,判決,庭審,審判,聽證會。（圖／CFP）

▲法官認為，公然侮辱罪不是「髒話罪」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方在判決書中主張，阿興去年8月間在屏東縣某超商消費時，因為不滿店員的服務態度，竟當場辱罵「愛做不做，態度那麼差，X你娘」，足以貶損店員的名譽，涉犯刑法第309條第1項之公然侮辱罪嫌，訊後依法將他起訴。

阿興辯稱，當時店員的態度不好，很不耐煩的樣子，他才會說出上述那些話，但自己的態度也不算好。店員也表示，當時阿興想買咖啡，口頭告知要等一下，阿興就說「等不了，怎麼樣」，雖然阿興的同行友人有幫忙勸阻，但阿興還是一直抱怨，接著便轉身離開。

屏東地院法官認為，阿興是因為不滿店員的服務態度，一時情緒不滿才會罵髒話，但公然侮辱罪並非「髒話罪」，如果僅因言詞不雅、不當就構成犯罪，將會讓法院在適用公然侮辱罪構成要件時，陷入語言、道德糾察隊困境，反而過度介入干涉民眾個人修養或言行品味的私德領域，遠離該罪正當之保護目的。

法官接著表示，阿興的行為屬於短暫言語攻擊，沒有反覆或持續謾罵，當場見聞者不多，依照社會共同生活的一般通念，難認會對店員的社會名譽及名譽人格產生明顯、重大減損，加上現有證據不足以證明阿興的言論已經逾越一般人可以忍受的範圍，自然無法以公然侮辱罪相繩，最終裁定無罪，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
88萬股民揪心！00929配息史上新低　貼息拉至填6成
快訊／馬文君提案砍光20億潛艦預算　顧立雄認將延宕至少2年
王品砸上億元徵才！　明年起薪調幅最高7％
冷空氣明達高峰！　台南以北低溫跌破10度
《陳情令》男星翻車！找小三暴打女友　正宮崩潰住院3年
上日綜帥到爆紅！22歲鮮肉竟是「女廁偷拍狼」…噁心手法曝
「喪屍」開BMW狂逃3km！　撞爛警車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃園工廠清晨竄濃煙　近百警消灌救2小時控制火勢

對6女童捏胸打臀部！新北安親班副班主任被起訴　檢求處重刑

高雄透天火警濃煙四竄！女屋主急逃求助「兒不聽勸受困」…原因曝

快訊／北檢再傳沈慶京！　今早戴漁夫帽、坐輪椅赴偵查庭應訊

喪屍開BMW狂逃3km！猛撞警車釀3警受傷　仍破窗抓人搜出毒品

高雄恍惚男開車右偏…撞4機車釀2傷！警在車內搜出25個喪屍煙彈

台中半夜巨響！37歲男爬上自家7樓墜落　搶救無效亡

賈永婕舅媽「內神通外鬼」詐貸1.2億　金牛角名店負責人認罪

客罵店員三字經獲無罪　法官：公然侮辱不是「髒話罪」

快訊／上班注意！　國3追撞塞爆

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

【泰格與雪兒】OMI業配

林照雄臨終「道謝小亮哥」　鳥來嬤淚憶：他是我的恩人

狂搶 #周杰倫 門票！　最大 #黃牛集團 被逮幕後3駭客曝

【泰格與雪兒】男友媽媽的控制欲

羅志祥揭同台蔡依林黑歷史　不敢再脫了：從那一刻封頭！

轎車撞護欄「母昏迷2童狂哭」　台中警救3人超帥背影曝光！

快訊／桃園工廠清晨竄濃煙　近百警消灌救2小時控制火勢

對6女童捏胸打臀部！新北安親班副班主任被起訴　檢求處重刑

高雄透天火警濃煙四竄！女屋主急逃求助「兒不聽勸受困」…原因曝

快訊／北檢再傳沈慶京！　今早戴漁夫帽、坐輪椅赴偵查庭應訊

喪屍開BMW狂逃3km！猛撞警車釀3警受傷　仍破窗抓人搜出毒品

高雄恍惚男開車右偏…撞4機車釀2傷！警在車內搜出25個喪屍煙彈

台中半夜巨響！37歲男爬上自家7樓墜落　搶救無效亡

賈永婕舅媽「內神通外鬼」詐貸1.2億　金牛角名店負責人認罪

客罵店員三字經獲無罪　法官：公然侮辱不是「髒話罪」

快訊／上班注意！　國3追撞塞爆

衛福部伏地挺身不算霸凌　呂秋遠10招自保嘆：怎把尊嚴當兒戲？

快訊／桃園工廠清晨竄濃煙　近百警消灌救2小時控制火勢

衛福部認「深蹲」非霸凌　職場霸凌自保10招一次看

馬文君要砍光潛艦預算　軍系藍委：潛艦國造好政策「若產線停很複雜」

對6女童捏胸打臀部！新北安親班副班主任被起訴　檢求處重刑

大谷翔平的更衣室日常：保存每封小球迷來信　暖舉感動球迷

西班牙女徒步環島累趴！恆春警提供休息　再送她暖暖包

新村站著吃烤肉信義ATT店明開幕　2樓烤肉區酒水免費喝

88萬股民揪心！00929配0.05元史上新低　貼息拉至填6成

MLB調查投手受傷率攀升問題：過度追求球速成主因

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

連續姦殺犯大赦後出家　76歲再性侵弱女

中捷兇嫌就寢時間連吞16顆電池　室友也沒發現

即／台中深夜驚傳男子墜7F無生命跡象

狼教練性侵小球員！家長心碎現身

變態狼下藥迷姦男子　遭重判8年4月

父親被騙70萬　兒子一人扮3角「通通騙回來」

即／幼兒園爆finger inside　2歲男童疑遭女師指侵

快訊／酒後爭吵互砍　彰化2移工濺血送醫

即／台中國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

即／中捷隨機砍人案兇嫌曝「吞16顆電池」輕生

黃瀞瑩、陳智菡等4人恐轉被告！　利用「折扣碼」發送小物抽佣

賈永婕舅媽詐貸1.2億　金牛角名店負責人認罪

即／基議員張顥瀚涉詐領助理費　裁定延押3個月

快訊／上班注意！　國3追撞塞爆

更多熱門

相關新聞

好奇大麻味道　他自學種活32株要坐牢

好奇大麻味道　他自學種活32株要坐牢

男子阿榮（化名）對大麻感到好奇，想試試看跟國外的大麻有什麼差別，於是透過網購取得種子，再自己上網學習栽種方式，成功培育出32株大麻。屏東地院法官日前審理此案，並依意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪，判處阿榮有期徒刑1年2個月。

投資人被詐1745萬告車手　僅獲賠35萬

投資人被詐1745萬告車手　僅獲賠35萬

燒死刺青店夫妻判無期　被害家屬悲怒說話了

燒死刺青店夫妻判無期　被害家屬悲怒說話了

酒駕男被扣牌花6千元買假的　下場更慘

酒駕男被扣牌花6千元買假的　下場更慘

泰少女來台賣淫嫌錢少落跑　他被判刑

泰少女來台賣淫嫌錢少落跑　他被判刑

關鍵字：

屏東地院

讀者迴響

熱門新聞

六月與李易恩愛消毒婚變　遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年　男方有女友雙劈

連續姦殺犯大赦後出家　76歲再性侵弱女

中捷兇嫌就寢時間連吞16顆電池　室友也沒發現

六月「發現李易外遇」還查到親密照

翻車了！ETF「00637L」驚爆3229萬違約交割

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

網美直播完身亡！友人爆：拒絕乾爹遭殺害

人妻幫洗澡！神手一掏「摸出睪丸癌」　老公確診卻笑了

你家在斷層帶上？經濟部公告3條斷層帶的範圍

好市多賣SK-II　專櫃價差1倍網曝原因

「男保母」曖昧六月手法曝　遭PO網公審慣性劈腿

獨／「請幫助我完成學業」建中畢業生1天募得74萬　留德夢不中斷

雪碧驚傳「私密片」外流！　還原過程自嘲：出名到國外了

即／台中深夜驚傳男子墜7F無生命跡象

更多

最夯影音

更多

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

【泰格與雪兒】OMI業配

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面