酒駕被扣牌花6千元買假的　駕駛被抓包再噴12萬元

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿城（化名）先前因酒駕違規被吊扣牌照，竟異想天開上網買了2面假車牌，花費6000元，但過沒多久就因為停車擋到出入口被檢舉，懸掛假車牌的事情也被抓包。屏東地院法官日前審理此案，並依偽造特種文書罪判處阿城有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲阿城被吊扣牌照，竟在網路上花費6000元購買假車牌，結果罰更重。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿城先前因為酒駕違規被吊扣牌照，竟異想天開，在臉書社群上向不詳賣家以6000元為代價，購買2面偽造車牌，收到假車牌之後，便懸掛在自己的小客車前後，再度開車上路。

然而，今年1月間阿城將車子停放在某民宅前，因為擋到出入口被檢舉，警員獲報前往現場處理，沒想到一查車牌，發現阿城並非真正的車牌主人，當場識破他懸掛假車牌的事。

屏東地院法官表示，阿城任意使用假車牌，損害公路監理機關對於車輛牌照的管理，以及警察機關對於車輛違規查緝的正確性，考量到他已經坦承犯行，犯後態度尚可，最終依行使偽造特種文書罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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