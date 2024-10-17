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社會 社會焦點 保障人權

泰少女來台賣淫「2000元只拿到800元」　嫌少落跑衰到他

記者黃翊婷／綜合報導

泰國籍少女小花（化名）來台在阿強（化名）經營的按摩店從事性交易，每次費用2000元至2100元不等，但她只能拿到800元，後來決定落跑到北部，結果被警方查獲，進而連阿強也被揪了出來。屏東地院法官日前依圖利容留性交罪，判處阿強有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲小花來台從事性交易。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強在屏東經營某按摩店，並讓小花在店內與男客進行全套性交易，交易次數大約10次至20次，每次2000元至2100元不等，他可以從中抽取500元牟利。

後來小花落跑到北部，被執行搜索任務的警方查獲在台逾期停留；她被轉移至內政部移民署辦理強制驅逐出境以及暫予收容，過去從事性交易的事情才曝光。

小花表示，她在屏東從事性交易時，可以自由出入住所，沒有受到威脅、恐嚇、拘禁或毆打，只是每次完成性交易她都只能拿到800元，比想像中少，所以就和朋友一起逃跑到北部繼續從事性交易。

屏東地院法官表示，小花2020年間入境來台時尚未滿18歲，阿強雖然讓小花在店內進行性交易，但並無做出任何違反女方意願的事情，最終依圖利容留性交罪，判處阿強有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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