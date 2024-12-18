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冷血槍殺CEO！學霸殺手遭起訴11項罪名　恐面臨終身監禁

▲▼26歲殺手落網！「3D列印幽靈槍」射殺聯合健保CEO。（圖／翻攝自X）

▲曼喬尼遭起訴11項罪名。（圖／翻攝自X）

記者張靖榕／綜合報導

美國紐約曼哈頓檢察官布拉格（Alvin Bragg）12日宣布，涉嫌在曼哈頓街頭槍殺聯合健康集團（UnitedHealth Group）高層湯普森（Brian Thompson）的曼喬尼（Luigi Mangione），被大陪審團以11項罪名起訴，包括一級謀殺罪與以恐怖行為為目的的謀殺罪。若罪名成立，26歲的曼喬尼將面臨無假釋可能的終身監禁。

布拉格表示，這起槍擊案是「令人恐懼且經過精心策劃的針對性謀殺」，旨在引起「震驚、關注與恐嚇」，意圖「散播恐怖」。曼喬尼的紐約辯護律師阿格尼菲洛（Karen Friedman Agnifilo）拒絕發表評論。

曼喬尼曾就讀於常春藤名校，於12月9日因槍殺湯普森被起訴。湯普森於曼哈頓一間酒店外遭槍擊，當時正準備參加公司會議。經過5天的追捕，曼喬尼於賓夕法尼亞州阿爾圖納市（Altoona）一家麥當勞被捕，現正因持槍罪名被拘留於當地。

布拉格透露，曼喬尼有可能放棄反對引渡至紐約的權利，相關引渡聽證會將於19日在賓州舉行。

這起事件引發美國民眾廣泛關注，尤其在面臨高昂醫療保險與醫療費用負擔的背景下，湯普森的死亡更激起民怨。根據美國政府數據，醫療保險費用、自付額、藥品及醫院服務支出持續攀升，使美國成為全球醫療支出最高的國家。

有媒體報導指出，警方在案發現場的彈殼上發現「拒絕」（deny）、「防衛」（defend）與「證詞」（depose）等字樣，這些詞彙與一本批評美國保險業的書籍標題相似。

曼喬尼的行為在部分社群中引起不同反應，甚至有網路募資平台為其辯護費用發起募款，短時間內獲得超過千筆捐款。然而，紐約警察局局長蒂什（Jessica Tisch）嚴正譴責此類「合理化謀殺行為」的言論，稱之為「卑劣」並強調：「我們不歌頌謀殺，也不美化殺人者。」

起訴書指控曼喬尼謀殺湯普森，意圖「通過恐嚇或脅迫影響政府政策」。

根據友人及社群媒體訊息，曼喬尼長期受慢性背痛折磨，影響其日常生活，目前尚未確認健康問題是否為其犯案動機之一。聯合健康集團則表示，曼喬尼並非該保險公司的客戶。

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