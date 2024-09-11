阿里25周年　馬雲：不能在競爭和形勢壓力下丟失自己

▲馬雲。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

9月10日是阿里巴巴成立25周年，創辦人馬雲在阿里巴巴內網發文稱，「阿里之所以是阿里，那是因為我們有理想主義精神，我們相信未來，我們相信市場，我們更加相信只有為社會創造真正價值的善良公司，才能堅持走完102年路程」。他表示，沒有一家公司能在任何領域永遠保持第一，時刻提醒自己不能在競爭和形勢壓力下丟失了自己。

阿里巴巴創立於1999年，創立5周年慶的時候，馬雲曾提出一個新目標，「阿里巴巴要做102年的公司，誕生於20世紀最後一年的阿里巴巴，如果做滿102年，那麼它將橫跨三個世紀，阿里巴巴必將是中國最偉大的公司之一。」

馬雲表示，看到互聯網AI技術再次風起雲湧，各個行業領域競爭激烈，阿里很多業務面臨挑戰，面臨被超越，這在意料之中，因為沒有一家公司能在任何領域永遠保持第一。

馬雲提到，只有競爭才能讓自己更強大，讓行業更健康，更何況阿里從來就不是被保護出來的公司，阿里相信市場的力量和創新的價值。

談到25年，馬雲提到最多的一個詞是「驕傲」。他說：「25年我最驕傲的不是我們創辦了多少家公司，而是這些公司給社會帶來了多少的變化和價值。驕傲的不是我們賺了多少錢，市值多高，而是賺了錢以後的阿里人還有理想，還是有情有義。」

他進一步說，「我驕傲的是，沒有支付，我們創建支付；沒有物流，我們參與物流；沒有互聯網支撐技術，我們投入雲；信用不值錢，我們讓信用變得無價。我們相信技術可以也必須幫助每一個普通人，讓每一個普通的老百姓因為技術也獲得尊嚴。」