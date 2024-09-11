　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

阿里25周年　馬雲：不能在競爭和形勢壓力下丟失自己

▲▼阿里巴巴馬雲 。（圖／路透社）

▲馬雲。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

9月10日是阿里巴巴成立25周年，創辦人馬雲在阿里巴巴內網發文稱，「阿里之所以是阿里，那是因為我們有理想主義精神，我們相信未來，我們相信市場，我們更加相信只有為社會創造真正價值的善良公司，才能堅持走完102年路程」。他表示，沒有一家公司能在任何領域永遠保持第一，時刻提醒自己不能在競爭和形勢壓力下丟失了自己。

阿里巴巴創立於1999年，創立5周年慶的時候，馬雲曾提出一個新目標，「阿里巴巴要做102年的公司，誕生於20世紀最後一年的阿里巴巴，如果做滿102年，那麼它將橫跨三個世紀，阿里巴巴必將是中國最偉大的公司之一。」

馬雲表示，看到互聯網AI技術再次風起雲湧，各個行業領域競爭激烈，阿里很多業務面臨挑戰，面臨被超越，這在意料之中，因為沒有一家公司能在任何領域永遠保持第一。

馬雲提到，只有競爭才能讓自己更強大，讓行業更健康，更何況阿里從來就不是被保護出來的公司，阿里相信市場的力量和創新的價值。

談到25年，馬雲提到最多的一個詞是「驕傲」。他說：「25年我最驕傲的不是我們創辦了多少家公司，而是這些公司給社會帶來了多少的變化和價值。驕傲的不是我們賺了多少錢，市值多高，而是賺了錢以後的阿里人還有理想，還是有情有義。」

他進一步說，「我驕傲的是，沒有支付，我們創建支付；沒有物流，我們參與物流；沒有互聯網支撐技術，我們投入雲；信用不值錢，我們讓信用變得無價。我們相信技術可以也必須幫助每一個普通人，讓每一個普通的老百姓因為技術也獲得尊嚴。」

ET快訊
快訊／雨彈開炸！16縣市大雨特報　下到晚上
爆料翻車！張啓楷要北檢快約談于北辰　嗆NCC不作為就「刪光預
江蕙抗癌9年　醫：失聲是重大警訊
21歲男慘了！撞「千萬邁巴赫」　驚人維修費曝
他驚「中秋沒4天連假」一堆人後悔　PTT炸鍋：今年這樣是對的
柯文哲去幾次陶朱隱園？　鍾小平爆3次：市長任內、選總統時
快訊／美國大選辯論會　CNN最新民調出爐！
林襄脫到剩內衣「一轉身更猛」！　透視小丁看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

河南女求安慰「要抱抱睡」　被男友拒絕後墜亡！家屬提告男方索賠

圓明園辱罵日本遊客　陸愛國網紅被起底「性侵未成年」

台網紅遭質疑為陸宣傳　國台辦「三問」陸委會：是在怕什麼？

林依晨「我是成都人」惹議　國台辦：認同中華兒女身份何錯之有？

阿里25周年　馬雲：不能在競爭和形勢壓力下丟失自己

楊智淵被重判9年！陸將安排家屬探視　國台辦：案件依法公開審理

陸客10月赴金門最後關鍵？　國台辦籲陸委會盡快批准廈門踩線團　

王毅會見紹伊古　稱中方願同俄加強戰略溝通

火鍋愛店「每吃必拉」！店員不忍提醒1句　結局神反轉笑翻網友

回看賴清德就職百日　國台辦：頑固堅持台獨立場，絕不容忍姑息

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

國3轎車遭2大車夾撞 駕駛無心跳送醫搶救

國3白車遭2大車夾殺　肇事砂石車司機驚恐回憶

未完成的約定！KID曝和小鬼最後對話　重返舊地：那天真的好開心

江蕙瞞罹癌9年「失去珍貴嗓音」　首度鬆口「決定復出關鍵」

盧貝松新作《台北追緝令》全片台灣取景！　桂綸鎂街頭狂飆..李沛旭成「韓哥」手下

河南女求安慰「要抱抱睡」　被男友拒絕後墜亡！家屬提告男方索賠

圓明園辱罵日本遊客　陸愛國網紅被起底「性侵未成年」

台網紅遭質疑為陸宣傳　國台辦「三問」陸委會：是在怕什麼？

林依晨「我是成都人」惹議　國台辦：認同中華兒女身份何錯之有？

阿里25周年　馬雲：不能在競爭和形勢壓力下丟失自己

楊智淵被重判9年！陸將安排家屬探視　國台辦：案件依法公開審理

陸客10月赴金門最後關鍵？　國台辦籲陸委會盡快批准廈門踩線團　

王毅會見紹伊古　稱中方願同俄加強戰略溝通

火鍋愛店「每吃必拉」！店員不忍提醒1句　結局神反轉笑翻網友

回看賴清德就職百日　國台辦：頑固堅持台獨立場，絕不容忍姑息

台積電跌3元收901　台股小跌33點來到21031點

美選辯論談台灣晶片　經長郭智輝：誰當選都不影響經貿政策

1月才結婚！日聲優演員夫妻「互控施暴」　曾吵到警察來…當場分居

快訊／雨彈開炸！16縣市大雨特報　下到晚上

林俊傑潮牌店前腳撤東區　摩曼頓月砸100萬秒接手

緝毒犬出動！金門機場加重打擊毒品　警、巡聯合查緝

台灣國際水週海內外企業精銳盡出　展現水資源產業強勁動能

自撞號誌桿畫面曝！基隆男疑疲勞駕駛閃神　零件噴飛女行人遭殃

藏壽司13款Tsum Tsum扭蛋9／19登場　4家主題店打卡抽雙鍊組

河南女求安慰「要抱抱睡」　被男友拒絕後墜亡！家屬提告男方索賠

大陸熱門新聞

正妹主播疑不倫小楊哥遭設局！家屬發聲了

全紅嬋戴「勞力士」挨批…網挖真相打臉酸民

楊智淵被重判9年！陸將安排家屬探視　

遭籃球砸頭...對方無歉意！妹子「假裝暈倒」全慌了

華為史上最貴手機！陸網：長得像奏摺

火鍋愛店「每吃必拉」！店員不忍提醒1句笑翻網友

對手烏龍球先送分！中國男足11人踢10人又輸

「懲獨專線」台商憂心亂舉報　國台辦回應

陸上億網紅小楊哥爆劈腿！正宮怒送小三坐牢

陸健身男臥推80公斤軟手被壓喊「大哥救我」 下一秒正妹飛奔相救

四川一老字號餐廳用「福壽螺」充當田螺

陸足協開重磅罰單！43人終身禁賽 資深記者：不早出重錘只會更爛

中國：從不是非洲主要債權方

圓明園罵日本客　陸愛國網紅竟是性侵犯

更多熱門

相關新聞

星國百年店屋超夯！洗錢黨、馬雲妻都搶買

星國百年店屋超夯！洗錢黨、馬雲妻都搶買

新加坡歷史悠久的老店屋近期成為海外富豪和投資者的熱門標的。這些擁有數百年曆史的建築因其稀缺性和文化價值備受關注，因此即使它們的價格十分高昂，還是吸引了眾多買家的青睞。隨著多起高額交易和全球知名投資者的參與，新加坡店屋市場顯示出增值潛力，甚至在全球經濟放緩時仍保持穩定。

施振榮獲成就獎笑說「要退休了？」

施振榮獲成就獎笑說「要退休了？」

阿里巴巴新增香港主要上市　估9月納入港股通

阿里巴巴新增香港主要上市　估9月納入港股通

從拜登退選看企業永續經營之道

從拜登退選看企業永續經營之道

台南市消防局12作品獲交通部與國際競賽大獎

台南市消防局12作品獲交通部與國際競賽大獎

關鍵字：

阿里巴巴馬雲創新市場力量競爭

讀者迴響

熱門新聞

正妹Coser「狂噴水」　6秒片破1800萬瀏覽

陳佩琪涉洗錢！　4度改供詞交待不清

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林

林襄脫到剩內衣⋯一轉身「背後更猛」

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆少互動

黃光芹諷馬郁雯犯蠢　揭最大破綻

貝碧佳一路向西　最新路徑曝

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

正妹主播疑不倫小楊哥遭設局！家屬發聲了

女記者被質疑陪睡　今將提告蔡正元

網紅阿辰師「和好兄弟鬧翻」突爆始末！簡大軒道歉了

「ATM存619萬」違背常理　陳佩琪及3兒女恐列洗錢被告

飛官尋獲！妻曾發文：看似光環的職業有多少心酸

蘋果敗訴定讞　須補繳4620億稅金

更多

最夯影音

更多

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面