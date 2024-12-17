黃珊珊考委人事誤投廢票　媒體人諷：下週一定不會不小心投給姚立明

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

立法院今（17日）針對「考試院人事案」進行同意權投票，投票過程，民眾黨立委黃珊珊投錯票，將被提名人柯麗鈴欄位的「同意」及「不同意」均蓋下去，她則稱是不小心蓋錯，但依規定無法抽換選票，因此投入票匭。對此，媒體人黃光芹表示，下禮拜大法官同意權，黃珊珊一定不會不小心投給姚立明。另位媒體人黃揚明則說，「民主，並不是一群會投票的驢」，那麼，不會投票的，又該稱為什麼？



民眾黨團今早召開記者會宣布，民眾黨團將針對考委被提名人柯麗鈴，以及伊萬．納威投下不同意票。未料，投票過程，民眾黨立委黃珊珊竟投錯票，把柯麗鈴欄位的「同意」及「不同意」均蓋下去，黃珊珊則解釋，不小心蓋錯，隨即向立法院長韓國瑜反映，請求補救，但依規定無法抽換選票，因此仍依規投入票匭。

民眾黨團則表示，惟為貫徹台灣民眾黨立法院黨團之紀律，並回應外界之疑慮，其餘7位黨團成員依《台灣民眾黨立法院黨團組織規程》第二十四條之規定，一致決議予以罰款新台幣5萬元，並自113年12月21日起暫停出席黨團會議二個月。



對此，黃光芹表示，黃珊珊下禮拜，行使大法官同意權，一定不會不小心投給姚立明。

黃揚明也發文說，作家陳之藩曾寫下「民主，並不是一群會投票的驢」。那麼，不會投票的，又該稱為什麼呢？

網友則紛紛留言表示，「背叛之心，人盡皆知」、「連投票都可以投錯」、「黃珊珊真的有問題」、「合理懷疑那些蓋錯的立委是故意」。

▼資深媒體人黃光芹。（圖／翻攝自黃光芹臉書）