基隆和平島B考古遺址中心新建　邱佩琳：打造文化觀光新亮點

▲基隆市府與台船雙方簽署「和平島B考古遺址解說中心新建工程」土地協議書。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府與台灣國際造船股份有限公司，今（17日）在立法委員林沛祥國會辦公室代表的見證下，雙方簽署「和平島B考古遺址解說中心新建工程」土地協議書，為「和平島B考古遺址解說中心」工程進程邁出一大步，將妥善保護和平島B考古遺址，並展現考古文物與史前時代、大航海時代至今之歷史文化，作為基隆市考古教育基地與和平島文化觀光亮點。

基隆市副市長邱佩琳表示，感謝台船公司願意與市府共同投入保存文化資產的行動，為和平島的文化保存與觀光發展努力，也感謝林沛祥立委為本次土地使用持續協調，達成雙方滿意的協商結果。「和平島B考古遺址解說中心新建工程」在簽署完土地協議後，將先進行施工前遺址保護措施的施作後，再進行開工，預估於2027年完工。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

和平島B考古遺址位於台船公司平一路停車場，於2020年被指定為基隆市定考古遺址，除西班牙殖民時期的諸聖教堂建築遺構與墓葬群，還有新石器時代的圓山文化層、鐵器時代的十三行文化層，及清朝和日據時代文化層，諸聖教堂更是迄今所發現台灣年代最早的天主教教堂遺跡。基隆市政府也正積極爭取將市定遺址升格為國定考古遺址。

2023年起基隆市政府獲得文化部文化資產局補助，執行「和平島Ｂ考古遺址解說中心規劃設計」及「和平島B考古遺址解說中心新建工程」，預計在考古遺址所在地興建3層樓展示館。

台船公司平一路停車場自2011年起即提供考古學者於該地進行考古試掘調查，2018年起更提供基隆市政府進行大規模發掘研究，為基隆累積豐富考古成果。今年在林沛祥的協調下，台船公司同意與基隆市政府簽署協議，將和平島B考古遺址所在地租予文化觀光局，用以興建「和平島B考古遺址解說中心」。