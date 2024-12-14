基隆市府感謝台新慈善基金會　邱佩琳：全力支持在地社福團體

▲基隆市副市長邱佩琳（中）和社會處長楊玉欣（左）與台新慈善基金會策略夥伴台灣尤努斯基金會蔡惠玲董事長（右）合影。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台新銀行公益慈善基金會主辦的第15屆「您的一票，決定愛的力量」活動，於今（14日）在台新金控大樓舉行捐贈儀式，基隆市達成連續2屆10個提案單位全數獲選的里程碑，今年度獲得總計155萬元的公益基金。基隆市政府副市長邱佩琳與社會處長楊玉欣代表市府出席捐贈典禮，祝賀入選團體並表達對基金會的感謝，同時向本次所有支持基隆市在地團體的民眾致上最高謝意，謝謝大家將更多資源帶進基隆。

▲基隆市副市長邱佩琳（前排左3）跟台新公益慈善基金會共同祝賀15周年。

基隆市長謝國樑表示，感謝台新銀行每年舉辦「您的一票，決定愛的力量」活動，以實際行動支持社福團體推動各項公益，基隆市連續兩屆10個提案全數入選，是台新對基隆社福團體的高度肯定，基金會以實際行動支持推動基隆在地的創新公益服務，這不僅讓基隆社福團體受惠，更讓基隆的弱勢民眾，獲得更完善的身心照顧。

基隆市政府長期透過專業合作及資源整合策略，攜手在地社福團體，推動基隆市各項福利服務，未來將一同推動多元創新方案，將基隆打造為亞洲最有愛城市。本次基隆市在地團體獲選資訊，可參考「台新銀行公益慈善基金會」網站／最新消息／公益快訊。