藝術下鄉！嘉義鹿草國中「5公尺高陶板紀念牆」成新地標

▲嘉義縣藝術下鄉成果 將鹿草國中一甲子5公尺高陶板紀念牆成新地標 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣鹿草國中慶祝創校60週年校慶，師生、校友、家長會為慶賀一甲子，與嘉義縣文化基金會合作，邀請陶藝大師李俊蘭親自授課，歷時五個月、動用60位青銀學員，創作出高五公尺、涵蓋鹿草鄉十五村地方意象的巨型陶板牆，增添校園立體化藝術地標，縣長翁章梁今17日也前往校園與學生分享創作的喜悅，並收下鹿草國中校友、藝術家鄭炳煌創作的「小橋」水彩畫。

文化基金會執行長陳尚雍表示，陶板上的地方意象象徵學校是匯流人才、傳道授業的中心點，走一趟校園，就能飽覽鹿草一村一特色的人文、歷史、美食與農特產風貌，為一甲子校慶留下極具意義的作品。

李俊蘭說，這面三層樓五公尺高的陶板牆是歷屆規模最大、困難度最高的作品，今年首次和國中配合，學員除了家長會外，其餘都是國中生和親子共學共創，甚至有些是十幾年前的校友，大家合力完成創作，作品可以永久保留。

校長歐香吟指出，藝術必須在生活中讓孩子親身感受，這一年來全校師生、理事長、會長及校友們以慎重、感恩的心情籌辦母校60大壽，透過藝術下鄉陶藝扎根課程，打造校園全新地標，見證鹿草國中一甲子風華，孩子開啟新的視野，從討論、設計到齊心完成，都是對鹿草一份美好的回憶。

▲ 鹿草國中一甲子5公尺高陶板紀念牆成新地標 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，把匯聚鹿草特色的陶板牆放在校園，非常有意思，陶板能保存的時間非常久，留存記憶的公共藝術，除了綜合美感與想法發揮創意，這屆國三的學生經過十年、二十年再回頭看，也還能看到當初參與的痕跡，意義非凡。