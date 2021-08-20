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媽爸協會+嘉義縣文化基金會　捐「防疫隨身瓶」挺基層警

▲媽爸協會捐贈千瓶防疫酒精隨身瓶力挺基層警。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲媽爸協會捐贈千瓶防疫酒精隨身瓶力挺基層警。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

向來熱心公益的嘉義縣媽爸寶貝育兒發展協會，為向第一線辛苦的防疫人員致敬，特別與嘉義縣文化基金會攜手捐贈酒精隨身瓶給嘉義縣警察局，由局長廖訓誠、副局長許健基等人親自接待。

廖訓誠說，防疫期間，各個基層員警都非常辛苦，前陣子因為抓毒販，有幾位同仁必須自主隔離，除了維護治安，也需要在防疫上出勤協助，特別感謝協會捐贈隨身攜帶的酒精瓶，也提醒同仁執勤時務必做好防護措施，確保自身健康與安全，警民同心協力，共度疫情難關。

▲媽爸協會捐贈千瓶防疫酒精隨身瓶力挺基層警。（圖／記者翁伊森翻攝）

協會理事長許秦蓉表示，防疫期間有感辛苦執勤保護家園的員警，容易與民眾接觸，加上九月即將開學，勤務增加，因此動員協會人員親自裝了千瓶75%酒精，贈送給嘉義縣警察局，雖然物資不多，但希望在團結防疫期間盡一份心力，讓員警可以安心執行防疫任務。

▲媽爸協會捐贈千瓶防疫酒精隨身瓶力挺基層警。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣媽爸寶貝育兒發展協會，是由一群年輕的爸爸媽媽組成，成員約有兩千多人，主旨是希望建立親子友善城市，不定期舉辦公益活動，深入地方，許秦蓉說，以身守護，雖無法並肩同行，但願意一起奮戰到底，感謝所有前線的醫護、警消人員，撐住台灣、撐住希望，這一仗願風雨過後，春回大地，你我平安。

嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍指出，協會透過基金會表示願意合力捐贈防疫物資給第一線，不管三級或是二級警戒，防疫絕對不能鬆懈，尤其各界防疫物資不斷湧入，除了感謝，也展現同島一命的精神，相信只有大家齊心抗疫，台灣能越來越好，疫情也能順利趨緩。

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