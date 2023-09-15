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嘉義縣藝術文化紮根偏鄉　青銀演出在地故事「轉來塭身邊」

▲▼ 嘉義縣推素人戲劇公演「轉來塭身邊」 讓藝術文化遍地開花！ 。（圖／嘉義縣文化基金會提供）

▲▼ 嘉義縣素人戲劇公演「轉來塭身邊」 藝術下鄉讓青銀老幼透過戲劇演出在地故事！ 。（圖／嘉義縣文化基金會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「自己的故事自己演」嘉義縣文化基金會推出戲劇藝術下鄉課程，今年列車開到義竹鄉新店村，邀請阮劇團專業戲劇郭奕錡老師，指導新店社區長者、南興國小學童，歷經3個月上課時間，15日於學校川堂盛大公演，文觀局長徐佩鈴、義竹鄉長黃政傑、議員翁聰賢、校長黃銘宗及文基會執行長陳尚雍等貴賓到場欣賞，以舞台劇形式演出在地故事「轉來塭身邊」，感動全場。

▲▼ 嘉義縣推素人戲劇公演「轉來塭身邊」 讓藝術文化遍地開花！ 。（圖／嘉義縣文化基金會提供）

文基會表示，「轉來塭身邊」故事發想來自課程中，由青銀學員分享自己生活故事，再由戲劇老師改編成劇本，喚起塵封已久的記憶，同時增強認同自己土地，包括呈現當地漁民人生「撈蝦」、「點魚」、「撒飼料」，猶如真實置身漁塭；另外，學生逗趣搬演生活中的「神明」、「八點檔」、「奇趣夢」等，不僅有歡笑、淚水，更承載著思鄉情懷和許多家庭的真實日常。

▲▼ 嘉義縣推素人戲劇公演「轉來塭身邊」 讓藝術文化遍地開花！ 。（圖／嘉義縣文化基金會提供）

「讓藝術文化遍地開花！」徐佩鈴說，自109年度開始基金會戲劇藝術下鄉計畫一直深受大家肯定，走進偏鄉社區與校園導入藝術教育，激發素人演員潛能，從學習中獲得成就感，尤其最珍貴有趣的段落，都是從自身經驗發展出來，很難被複製，也讓這齣戲劇成為義竹鄉新店村專有獨特的劇碼，雖然不是專業演出，但卻是大家人生的第一次，值得紀錄與回憶。

▲▼ 嘉義縣推素人戲劇公演「轉來塭身邊」 讓藝術文化遍地開花！ 。（圖／嘉義縣文化基金會提供）

郭奕錡指出，以戲劇方式帶動在地文化體驗，讓參與學員看見彼此的潛力，青銀合作是傳承共享的新潮流，透過肢體說演展現素人自信，也對自己生長的土地獲得更多認同，其中學員蘇沛安同學展現超驚人記憶力，不僅唱作俱佳，在唸出對家人情感的劇情中，真情流露，獲得好評。

▲▼ 嘉義縣推素人戲劇公演「轉來塭身邊」 讓藝術文化遍地開花！ 。（圖／嘉義縣文化基金會提供）

學員王蘇英阿嬤表示，這是她人生頭一次演出戲劇，平常就很愛唱歌，在這齣戲劇上把日常實力拿出來，很開心可以成為劇情中的一部分，是永生難忘的美好回憶。

文基會強調，未來會持續深入嘉義縣每一個角落，讓藝術文化遍地開花，歡迎有意願參與計畫的社區及學校與基金會聯繫，嘉義明日之星可能就是你。

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