嘉義縣文化基金會藝術下鄉　石硦居民演戲認識家鄉





▲嘉義縣文化基金會藝術下鄉。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣文化基金會(以下稱文基會)在中埔鄉石硦村舉辦藝術下鄉戲劇課程，20日在社區活動中心舉行成果公演，縣長翁章梁、鄉長李碧菁和嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍等人到場觀看，為老少演員加油，觀眾掌聲如雷。戲劇老師郭奕錡表示，素人表演最珍貴有趣的段落，都是從演員自身的經驗發展而來，很難被複製，而且很真實。

▲嘉義縣長翁章梁（右四）、鄉長李碧菁（左三），村長林聰博（左二）出席戲劇下鄉表演。（圖／記者翁伊森翻攝）



為深耕地方文化，文基會今年首次推出「藝術下鄉-戲劇篇」，前往中埔鄉石硦村規劃為期2個多月的戲劇課程，教導社區長者及中山國小學生表演肢體語言，由專業戲劇老師指導素人演員練習說出自己的生命故事，在兩位老師引導下，由社區長輩帶領學生認識自己的土地，共同創作一齣屬於石硦社區的故事-石硦好滋味。

▲嘉義縣文化基金會藝術下鄉，素人阿表演認識自己家鄉。（圖／記者翁伊森翻攝）



「石硦好滋味」是一齣由社區和學校30人共同演出的30分鐘戲劇，故事內容很樸實，很在地，開場背景設定就從家裡的灶咖開始，因為小男主角出門買食材，帶著大家從戲劇中認識社區大小事，每一幕的演出內容，如同農村家中一道道的家常菜，食材來自農家的菜田，調味料就成了生活裡的酸甜苦辣，沒有驚艷華麗的擺盤，卻在笑談間串起地方情感最難忘懷的家鄉味。



文基會首次嘗試戲劇下鄉，不僅獲得好評，連鄉親都覺得新鮮有趣，未來將推廣至其他社區，以戲劇力量，帶動更多的在地文化體驗，社區、學校分別上10堂課的時間雖然不長，但團員都很賣力學習，直到接近公演時間，鄉親主動要求加強訓練，希望互動的默契能更完美，高齡87歲的林陳