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曝GU省錢買法！過來人爆買一家4口冬衣「省5千多台幣」也大推

▲▼ UNIQLO攜手集團品牌GU進駐台中三井LaLaport購物中心 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲日系服飾GU受到台人喜愛。（圖／記者鮑璿安攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日系服飾「GU」受到台人喜愛，在台灣有超過20間分店。有網友最近分享一招，能用比較便宜的價格買衣服，就是先在台灣試穿，然後用日本GU訂購送海外，話題引發熱論。有人看了躍躍欲試，但也有網友直呼，「上次也這樣想～但990台幣的錐型褲，日本感謝祭折扣下來加上代購費，好像就沒那麼吸引我了。」

有網友在Threads表示，先在台灣GU試穿過喜歡的品項，然後直接用日本GU訂購送海外，就算需要代購費跟郵資，都還是比直接在台灣買來得便宜。方法一出，不少人躍躍欲試，「聽起來不錯」、「謝謝分享。」原PO也在留言處透露，他一次訂不只一件，是在GU感謝祭時下訂的，「買便宜還不用人擠人，爽死了。」

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還有過來人也大推，「我也都是這樣做，不過我是自己集運，雖然不能退稅，但我省了二千多也有了」、「UNIQLO也是可以！今年初有安排去北海道玩雪，去年底就在感謝祭的時候把全家四個人需要的冬衣、發熱衣褲都在日本網購訂好、用代購平台寄回來，大概省了5千塊台幣左右。」

不過，也有網友表示，「我上次也這樣想～但990台幣的錐型褲，日本感謝祭折扣下來，加上代購費，好像就沒那麼吸引我了XD」、「日本跟台灣尺寸通常都不太一樣，日本尺寸通常會再小一點點，屢試不爽。」

引發熱論的不只GU，UNIQLO攜手海綿寶寶與Cactus Plant Flea Market推出獨家聯名UT系列，是許多粉絲期待的焦點，13日上午於門市和官網同步開賣，不少死忠民眾更是提前來排隊，ATT 4 FUN信義店、西門旗艦店都出現人潮，據了解，原本預估服飾是搶購重點，沒想到是系列的玩偶一度在官網熱銷一空，買氣相當熱絡。

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