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和總理意見分歧！加拿大財長閃辭　狠批杜魯道：為政治噱頭亂揮霍

▲▼加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）閃電辭職。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大財政部長方慧蘭閃電辭職。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）因與總理杜魯道（Justin Trudeau）在應對美國當選總統川普提出的關稅威脅意見相左，16日突然宣布辭職，震驚全國。事後，民間開始出現質疑杜魯道的領導與政治生存能力的聲浪，為已不得民心的杜魯道政府帶來意料之外的打擊。

據《衛報》報導，方慧蘭在辭職信中表示，如今的加拿大正面臨嚴峻挑戰；儘管她曾多次與杜魯道溝通，但雙方依舊對於如何應對川普威脅徵收25%關稅的立場存在嚴重分歧，「上周五（13日），您告訴我，您不再希望我擔任您的財長，並為我提供另一個職位。幾經考慮，我得出結論，對我而言，唯一誠實可行之路是辭去內閣職務。」

方慧蘭強調，加拿大必須「讓火藥保持乾燥」（keep its fiscal powder dry，形容準備可供使用的現金儲備或流動資產），來應對即將到來的「關稅戰爭」。她同時也批評杜魯道不應為了政治噱頭隨意揮霍，反而應專注於實質行動，更有效地與各省合作，推動加拿大經濟發展。

政治分析師艾瑞克（Éric Grenier）表示，方慧蘭自2013年起就是杜魯道的重要支持者，還是杜魯道內閣中長期可靠的成員。 她在外交事務和貿易談判中表現出色，曾在川普的第一個任期內，代表加拿大主導北美自由貿易協定的重新談判，而聲名大噪。

報導稱，方慧蘭辭職一事反映了她與杜魯道在一些政策上的矛盾，特別是在減稅和支出措施方面。據悉，方慧蘭與杜魯道的分歧也涉及對川普保護主義政策的應對方式，尤其是在川普即將上任後可能對加拿大施加更大壓力的背景下。路透社指出，方慧蘭辭職後，加拿大公共安全部長勒布蘭（Dominic LeBlanc）馬上就被任命為新的財政部長，而勒布蘭正是杜魯道政府的核心成員之一。

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