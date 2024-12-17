棒球教練性侵25男童！10月遭解聘　11月開車到山區企圖輕生

▲狼師性侵25名棒球男童行徑曝光，疑似畏罪逃往山區企圖輕生。（圖／記者游瓊華攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1所國小知名棒球教練多年來利用權勢性侵至少25名男球員，警方和校方從10月25日起陸續接獲報案，經向被害男童詢問並製作筆錄後，警方11月21日上門抓人，但狼教練早有耳聞開車逃逸，員警鎖定車子進行定位，在10公里外的山區偏僻農路發現車子停在路邊，疑似畏罪輕生，還好及時勸阻帶回派出所，檢方隔天聲押獲准。

市議員江和樹爆料，狼師不僅強摸小球員的生殖器、逼迫為其口交，甚至要求孩子們互摸、肛交，還涉嫌錄影，小球員若不肯就範，教練就不讓孩童上場打球；甚至會拿影片威脅已經離校的球員返校。更離譜的是，狼師在到案發國小受聘前已有性侵前科，校方竟毫無知悉，且無年年查核，明顯失職。

校方表示，全案是在今年10月25日接到家長通報才爆發，依法在24小時內完成通報，26日依法解聘狼師，目前接獲報案者有25人，最小國小2年級，最大的現在已經國二、國三。

據了解，狼師可能已有耳聞警察在找他，11月21日下午就開車離家，員警到租屋處找人撲空，透過車子定位，得知車子往山區移動，火速趕往，在山區農路發現車子停放路邊，上前查看發現他坐在駕駛座。企圖輕生的狼師見事跡敗露，沒有多說話，乖乖配合。

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