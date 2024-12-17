獨／離譜教育局！邀請淫魔教練擔任大型球賽裁判　7天後出大事

▲諷刺！淫教練才受邀當台中市大型球賽裁判，一周後爆發性侵案。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市今天遭民代爆料某國小知名棒球隊教練是狼師，將魔爪伸向隊上小球員，一名孩子在校門口等家長接送時，竟遭教練摸生殖器，事後孩子告知家長，全案爆發，離譜的是，狼師曾有性侵前科，校方仍在108年聘僱教練入校任職，多年來接觸百名學生，直至今年10月才遭通報。更諷刺的是，該教練被舉發之前一周，才受到教育局邀請，擔任台中市大型國小球賽裁判。

該名教練在圈內頗有知名度，台中市去年組隊前往花東球賽，教育局就邀請該名教練擔任代表隊協訓工作；今年10月中下旬台中市舉辦大型國小球賽，教育局也找該名教練擔任裁判，結果一周後該名教練就被家長舉發通報，後續又爆發有一連串小球員受害。

市議員江和樹爆料，狼師不僅強摸小球員的生殖器、逼迫為其口交，甚至要求孩子們互摸、肛交，還涉嫌錄影，小球員若不肯就範，教練就不讓孩童上場打球；甚至會拿影片威脅已經離校的球員返校。

台中市教育局表示，學校於10月26日接獲家長檢舉某教練渉嫌性平案件，教育局即督促學校啟動調查，11月11日解聘這名教練並移送法辦，目前司法正進行偵辦中。