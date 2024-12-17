快訊／受害學生增至31人！聘狼教練未定期查核　前任校長道歉了

記者游瓊華／台中報導

台中一知名國小棒球隊年輕教練驚爆伸狼爪，受害學生從上午傳出的25人至今已經增至31人。聘僱狼教練的前任校長今天現身道歉，坦承最大疏失就是沒有定期上「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」查詢相關紀錄；甚至去年狼教練發生對兩名學生呼巴掌、拿木棒狂揍大腿直到瘀青，也僅通報不當管教，未細查進一步原因，導致更多學生受害，向家長、學生鞠躬道歉，「讓你們受傷了，對不起！」

▲台中驚傳知名國小棒球隊教練有強制猥褻前科，結果執教期間性侵學生還偷拍不雅影片，聘僱教練的前校長現身道歉。（圖／記者游瓊華攝）



據悉，該校原本有一名資深教練，在其推薦下，有強制猥褻前科的狼教練進入學校任職，初期係以鐘點方式聘僱。聘任狼教練的校長今天出面坦承，當初對方拿著良民證來應聘，加上多年來沒有人檢舉，因此都沒有發現異狀。

▲台中國小棒球隊集體性侵案發生多年至今才爆發，包括校方、教育局等都得負起責任。（圖／記者游瓊華攝）



台中市教育局表示，這位教練101年曾經南投地方法院判決涉犯強制猥褻罪有罪判決確定，學校依規不得進用，學校進用人員前應依規至「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」查詢相關紀錄，進用後也應定期查詢；而該校108年以鐘點教練進用助理教練時，有提供良民證，未發現有前科紀錄。

不過，「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」在110年5月與法務部完成整合介接，學校本來可以透過系統，了解是否有不得進用情形，但學校未依規查詢，導致教練繼續在學校任職，也讓受害學生不斷增加，教育局將依法追究相關人員責任。

但離譜的是，去年球隊曾傳出教練對兩名兄弟呼巴掌，甚至持球棒狂揍兩兄弟，市議員江和樹下午加碼爆料，當時其實是兩兄弟不願服從教練淫行進休息室，才會遭到毒打，校方卻僅通報不當管教，未進一步追查衝突發生原因，結果讓更多孩子受害。

對此，前任校長表示，確有此情況，因教練當時態度誠懇，最重要的是家長後續不願追究，因此事件未擴大，事發之後，他也將教練的聘約從一年一聘改成半年一聘。至於沒有落實定期查核是否有不得進用情形，前任校長也向家長、學生鞠躬道歉，「讓你們受傷了，對不起！」