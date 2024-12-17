快訊／國小教練性侵25球員！校方離譜聘用淫魔　盧秀燕震怒說話了

記者游瓊華／台中報導

台中市今天驚爆國小知名棒球教練是狼師，不僅涉嫌性侵小球員，還將過程用手機錄影。離譜的是，狼師在到案發國小受聘前已有性犯罪前科，校方竟毫無知悉，且無年年查核，讓數十名無辜孩童受害。對此，台中市長盧秀燕表示，教練非常可惡，令人髮指，由於其任教期間接觸過百位學童，目前已經責成法制局成立法律協助小組，協助受害者及家屬；另外，要求擴大追查全市有前科的教職員工。

▲台中傳出知名棒球隊教練涉嫌將小球員們當後宮，性侵人數達25人，甚至更多，台中市長盧秀燕今天震怒，要求徹查，並且要調查全市有前科的教職員，以亡羊補牢。（圖／記者游瓊華攝）



▲江和樹砲轟聘僱教練的前校長失職，沒有年年查核涉嫌疏失，讓家長送孩子去上學等於送孩子去地獄。（圖／記者游瓊華攝）



市議員江和樹今天爆料台中知名國小棒球隊教練是狼師，且已經遭到羈押禁見，江和樹砲轟聘僱教練的前校長失職，沒有年年查核涉嫌疏失，讓家長送孩子去上學等於送孩子去地獄。

台中市長盧秀燕指出，這個教練非常可惡、令人髮指，現在該名教練已經羈押禁見，也已經解聘，希望檢察官跟法官審理過程中一定要重懲、重判 還家屬以及孩子一個公道。

盧秀燕表示，將針對該名教練任職期間接觸過的學生進行調查，對孩子們加強輔導，不論孩子是否已經畢業、轉學或是仍在校；此外，她也已經責成法制局成立法律協助小組協助受害者、家長、教育局以及校方，協助進行法律追究工作，最後就是要求全市擴大追查有前科的教職員工。