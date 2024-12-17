台中狼教練超變態！離隊小球員校門口等母接送　竟遭他摸下體

記者游瓊華／台中報導

台中市今天驚爆國小知名棒球教練是狼師，將狼爪伸向25名球員。離譜的是，狼師在到案發國小受聘前已有性侵前科，校方竟毫無知悉，且無年年查核，明顯失職。而全案會爆發原因，係因一名已離隊小球員在校門口等家長接送時，狼師竟以帶小球員回球場寫功課為由，趁隙伸手摸小球員生殖器，小球員返家後告知家長，家長怒向校方通報。



▲市議員江和樹今天驚爆台中市國小知名棒球教練是狼師，將狼爪伸向25名球員。（圖／記者游瓊華攝）



市議員江和樹爆料，狼師不僅強摸小球員的生殖器、逼迫為其口交，甚至要求孩子們互摸、肛交，還涉嫌錄影，小球員若不肯就範，教練就不讓孩童上場打球；甚至會拿影片威脅已經離校的球員返校。

目前聘任該名教練的校長已經到他校任職，江和樹痛批前任男校長失職、失責，要求追究責任。

現任女校長接受媒體訪問時表示，自己是今年暑假才到校任職，全案是在今年10月25日接到家長通報才爆發，學校依法在24小時內完成通報，教練也在通報後一個月內被羈押，目前陸陸續續接到各個受害孩童通報約有25人，最小有國小2年級，最大的現在已經國二、國三。

現任女校長指出，這件事情一直沒有被揭發、孩子也沒有反映，係因家長很支持這位教練、小孩子也很服從這位教練，家長、小孩都因為權威不敢說出來，這次願意說出口的孩子很勇敢，其母親一定承受很大的壓力。