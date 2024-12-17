狼教練染指31球員！家長曝他「1人掌控球隊」：其他教練全被擋掉

▲台中某知名國小棒球隊教練性侵小球員，受害人數增至31人。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台中市議員江和樹17日爆料，某知名國小棒球隊教練竟朝自家小球員伸出狼爪。原先受害人數為25人，到了下午人數增至31人，而該名教練早在多年前就因犯下強制猥褻罪遭判刑，讓家長更加難以接受。另外，有家長透露，該教練相當排外，若有其他教練要加入球隊，都會被他給擋掉。

江和樹17日上午帶著家長召開記者會指控，台中某知名國小棒球隊教練朝球員下手，除了撫摸孩子的生殖器之外，還逼迫學生為其口交，甚至偷偷錄下影片，再利用影片威脅畢業球員返校。截至17日下午已知約有31人受害，惡劣行徑令人髮指。

其中一名家長A指出，自己接到偵查隊通知要指認畫面中的對象，是否為自己的孩子時，才得知教練做了這樣的事情，而當她要進入偵查室時，孩子還不願讓她進入指認，她僅看到畫面一秒，「所以當我知道我的孩子也身陷其中的時候，我真的很難過」。

同時該名家長A也很自責，「為什麼我把孩子送到學校環境，但是學校單位卻不能保護我的孩子，他不是安親班，他是在學校發生的，為什麼不保護我們的孩子，那我們能送到哪裡去？」

家長B則心碎指出，「我知道很多球隊的孩子都深陷其中，但家長不敢出來，是因為司法正在審判過程，擔心孩子受到傷害」，大部分的孩子目前正在青春期，如果出來面對，那他們在同儕之間該面對怎樣的眼光，如何在學校生活，所以很多家長選擇靜靜等待司法審判，請求司法給孩子一個公道。

家長B也質疑學校端的機制，「對於約聘教練及總教練的門檻標準在哪裡？如果政府教育局不能在這部分做出嚴格標準守護我們孩子，那誰要守護我們的孩子？」

家長B稱，本來球隊內有兩個教練，其中一個因生活習慣因素、對孩子說話的方式，及遇事處理方式，得不到家長的認同而離開，但她仔細回想發現，「我們的這個教練，只想讓他自己一人待在球隊管理掌控」，她猜測，是因若有其他的教練在，他如果做這樣的行為，應該會受到干涉。

家長B表示，但家長們都知道，學校不管要安排幾個教練進球隊，「全部都被他擋掉」，因該名教練在家長端的評價沒有不好，他會透過不同的力量、家長的聲音，去阻擋其他教練進來，「他對孩子的行為，我們是後來才得知。」

另外，家長B也提到，該名教練約兩年半前稱自家發生火災，眾多家長還募資，提供家裡所需物品，包括電器、家具等物給該名教練，如今卻爆出這樣的事件，令家長們感到相當難以接受。