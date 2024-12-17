7-11耶誕節咖啡買10送5！隱藏優惠「買1送1」　門市任2杯79折

▲7-11推出第二波耶誕主題咖啡杯，並有咖啡優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

冷空氣一波接一波，超商再度祭出咖啡折扣，7-ELEVEN近來除了推出第二波耶誕節主題杯身，充滿節慶氛圍，APP也推出CITY分享愛指定咖啡「買10送5」，門市也有任選2杯79折、4杯75折，LINE禮物更有咖啡隱藏優惠「買1送1」。

★7-ELEVEN

●門市優惠：即日起至12月24日

CITY CAFE大杯、精品咖啡、CITY TEA，全品項2杯79折、4杯75折。

▼7-11咖啡門市優惠。（圖／業者提供）

●APP「OPENPOINT行動隨時取」優惠：即日起至12月21日

大杯卡布奇諾，買10送5，特價550元，省275元。

特大杯美式／拿鐵，任選買10送5，特價700元，最多省350元。

珍珠焙火烏龍奶茶、咖啡珍珠歐蕾，買10送5，特價750元，省375元。

大杯冰燕麥拿鐵，買10送5，特價750元，省375元。

中杯冰精品燕麥拿鐵，買10送5，特價1100元，省550元。

風味飲系列指定熱飲（好時經典可可、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、紅茶拿鐵、抹茶拿鐵、摩卡咖啡）買10送5，特價650元，最多省325元。

▼7-11「OPENPOINT行動隨時取」優惠。（圖／業者提供）

●7-11「LINE禮物」電子票券隱藏優惠：

大杯熱精品馥芮白，買1送1（原價120元，特價60元）➝購買連結

大杯熱精品美式，買1送1（原價100元、特價50元）➝購買連結

★萊爾富

▲萊爾富再推出「咖啡Happy hour」活動，指定時段咖啡一杯只要29元。（圖／業者提供）

萊爾富再推出深受好評的「咖啡Happy hour」活動，即日起至2025年1月5日，每周六日（12月21日、12月22日、12月28日、12月29日、1月4日、1月5日），上午10點～下午2點推出「Happy Hour」限時優惠，指定期間到萊爾富咖啡販售門市，購買指定咖啡，單杯「只要29元」，不可寄杯。

▼萊爾富「咖啡Happy hour」活動，指定時段一杯只要29元。（圖／業者提供）

●萊爾富咖啡Happy Hour品項：

美式咖啡（單杯原價45元），Happy Hour 限定29元。

拿鐵咖啡（單杯原價55元），Happy Hour 限定29元。