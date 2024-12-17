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社會 社會焦點 保障人權

女搭手扶梯2個月遭「同一人」襲臀3次　色狼下場曝光

記者黃翊婷／台北報導

女子A今年5月至7月間搭乘捷運站的手扶梯時，遭男子阿強（化名）襲臀性騷擾3次，一氣之下直接將人逮住並通知站務人員。台北地院法官日前審理此案，考量到阿強有性騷擾前科，最終依性騷擾罪，共3罪，判處有期徒刑7個月，得易科罰金21萬元。

▲手扶梯。（圖／記者曾筠淇攝）

▲A女在2個月內遭阿強性騷擾3次。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本案無關。）

判決書中記載，阿強與A女互不相識，今年5月間他在捷運站的手扶梯上，趁A女不注意時，伸手襲臀1次；3天之後，他再次對A女伸出鹹豬手。

同年7月間A女又在手扶梯上遇到阿強，對方假裝要從後方經過，卻趁機用手背碰觸她的臀部，她一氣之下直接叫住阿強，並通知站務人員處理，經站務人員協助調閱監視器錄影畫面查證屬實之後，決定報警並提告。

阿強到案之後對於上述犯行均坦承不諱。而在監視器錄影畫面中，阿強的手法都是假裝在手扶梯上走動時，刻意伸手碰觸被害人的身體，得手之後便立即離去。

台北地院法官表示，阿強過去有性騷擾前科，如今再犯，顯然缺尊重他人身體自主權的觀念，他雖然有意願和解，但A女不同意，最終依性騷擾罪，共3罪，各判處有期徒刑3個月，合併應執行刑期為7個月，得易科罰金21萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 拒絕性騷擾，請撥打110、113。

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