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中國優化過境免簽！　外國人在境內停留時間「延長至10天」

▲福州機場。（圖／CFP）

▲福州機場。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國國家移民管理局黨組成員、副局長毛旭17日在記者會上表示，管理局決定，自即日起，進一步放寬「優化外國人過境免簽政策」，將過境免簽外國人在境內停留時間，由原72小時及144小時，均延長為10天，實施240小時過境免簽。

據《中國新聞網》報導，毛旭表示，近年來，管理局為推進外國人來華政策，不斷優化口岸簽證、過境免簽、區域性入境免簽等政策，會同外交部擴大單方面免簽、互免簽證範圍，會同文化和旅遊部、商務部等相關部門提升外籍人員在華出行、支付、通訊、住宿便利度。

▲河北石家莊正定國際機場。（圖／CFP）

▲河北石家莊正定國際機場。（圖／CFP）

毛旭指出，2024年1月至11月，全中國各口岸入境外國人2921.8萬人次，較去年同期成長86.2%；其中透過免簽證入境1744.6萬人次，較去年同期成長123.3%，「尤其是今年以來，72／144小時過境免簽政策，在境內外廣受歡迎，引發熱烈反響，適用此政策來華外國人數量同比上升132.9%。」

毛旭表示，適用口岸總數從原有的39個增加至60個；省份總數從19個增加至24個，新增山西、安徽、江西、海南、貴州5省。

毛旭說道，放寬優化過境免簽政策後，符合資格的俄羅斯、巴西、英國、美國、加拿大等54國人員，從中國過境前往第三國，可從24個省60個口岸中任一口岸免簽入境，並在規定區域，停留活動不超過240小時，停留期間可從事旅遊、商務、訪問、探親等活動。

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