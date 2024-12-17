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快訊／台中知名國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

記者游瓊華／台中報導

變態教練！台中市議員江和樹今天驚爆知名國小棒球隊教練把自家小球員當後宮伸狼手，除撫摸孩子的生殖器、逼迫為其口交，甚至要求孩子們互摸、肛交，還涉嫌錄影，小球員若不肯就範，教練就不讓孩童上場打球，甚至拿影片要脅畢業球員返校，粗估統計已知有25名球員受害，有受害家長出面控訴狼師令人髮指的行徑。

▲江和樹,蔣偉民。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中驚爆有性侵前科教練竟受聘帶領知名國小球隊長達6年，狼師把小球員當後宮伸狼爪，粗估有25名球員受害。（圖／記者游瓊華攝）

江和樹痛批，離譜的是，該名狼師在民國101年就因對未滿14歲男子強制猥褻而被判刑，相關案件至少2案，案發國小竟還聘用此教練，聘僱機制無法防堵狼師，孩子們的安全家長能安心嗎？

江和樹也提到，警方前往狼師住處要逮人時，發現狼師欲輕生，及時破窗進入將狼師扭送警局，發現其竟收藏大量未成年不雅影片，並移送地檢，目前收押禁見。

▲江和樹,蔣偉民。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市教育局未盡監督之責，學校亦無保護小球員。教育局長蔣偉民強調，案發學校聘用教練時，教練並未被註記，之後學校也沒有再確認，接獲家長通報後已經解聘該教練。（圖／記者游瓊華攝）

台中市教育局長蔣偉民表示，當時案發國小聘用該名教練時，該名教練並未被註記。今年11月家長報警之後，校方就已經解聘教練，並召開性平會。

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