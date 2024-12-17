真的暖！試睡1晚電熱毯讚爆　大票更愛「1神級家電」：回不去

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有民眾近日入手冬日神物「電熱毯」，用了一晚直讚真的很溫暖，但覺得電熱毯容易髒，又怕小孩尿床，求問其他人都怎麼處理。貼文引發討論，許多人紛紛留言分享自己的用法，「保潔墊、電毯、床單，這是我的鋪法。我看有小孩的朋友床單上面再鋪一層防水墊」、「電毯鋪在床單裡面，床單上再鋪一件防尿墊。」

有網友在●【爆系知識家】●表示，他看很多人推薦電熱毯，還說比電暖爐省電就買了一個，睡了一晚不禁贊同真的很溫暖。但原PO就擔心電熱毯容易髒，也怕小孩尿床，不知道是不是要鋪保潔墊，或是用其他的東西鋪在電熱毯上？

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貼文引發討論，「電熱毯可以蓋薄的透氣被子，可聚熱（但要看官方有沒有說可以啦），然後基本上都有防水，所以不要擔心」、「我以前用的時候是怕太燙會燙傷，所以有墊小薄床單，隨時可以換洗，也可以用保潔墊」、「電熱毯本來就要放在床包或棉被下方了，不是直接躺在電熱毯上欸！」

值得注意的是，也有人大推另一樣神物，「自從用過冷暖機後就回不去了，電熱毯已經很久沒使用」、「我們家是冷氣有暖氣的（冷暖空調），所以沒有這個煩惱，整個家裡熱呼呼，我還穿細肩帶，我的8個孩子們暖呼呼的」、「要睡前開冷暖空調，訂大約1小時，就很暖囉！」

事實上，台電曾在臉書粉專發文表示，電熱毯是禦寒暖被好物，也是省電好選擇，「用電熱毯取代電暖器，可以省下約八成的電費。」台電也提醒，在使用電熱毯時要記得「4要」原則，「要平鋪使用」、「要控溫定時」、「要有衣物或薄被隔開」、「要有商品檢驗標識」。