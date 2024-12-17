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下周恐「首波寒流」？　氣象署回應了

▲▼冷氣團,寒冷,寒流,濕冷,街頭民眾,低溫,禦寒,冬天。（圖／記者周宸亘攝）

▲進入冬天，冷空氣一波波接力。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／台北報導

下周恐有今年入冬首波寒流？中央氣象署預報員林定宜表示，不確定性很大，還要再觀察。氣象專家吳德榮則說，已超過10天的模擬，且還在大幅調整，並不一定是寒流。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，因夜間輻射冷卻加成，今晨新竹以南至嘉義、花蓮皆有10度以下低溫；最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今白天冷空氣減弱，氣溫回升，各地早晚仍偏冷，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

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吳德榮說，周三、周四另一波大陸冷氣團影響，北台轉為整天冷，中南部早晚冷，部分平地清晨最低氣溫將再降至10度以下，有再發布低溫特報條件；周五冷空氣漸減弱，氣溫略回升；周三至周五西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，周六下午起至下周一又一波強冷空氣南下，天氣再轉冷，歐洲、美國（GFS）模擬的強度已調整為與前2波類似，仍以冷氣團的機率為最高，但因夜間輻射冷卻加成，部分平地清晨最低氣溫仍將降至10度以下，符合發布低溫特報的條件。

吳德榮表示，下周二至下周四耶誕節前後，冷空氣減弱，氣溫逐日回升；至於年底這波則為已超過10天的模擬，歐美模式皆存在很大的不確定性，且還在大幅調整，並不一定是寒流，應續觀察。

至於下周後期可能有入冬首波寒流？林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，一周以上的推估不確定性很大，還要再觀察。

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