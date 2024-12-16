俄油輪遇暴風雨「斷裂沉沒」畫面曝！　數千噸石油恐流入海

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯一艘油輪在黑海遭遇暴風雨，結果斷成兩截、船首下沉，可能導致數千噸石油產品洩漏至克赤海峽（Kerch Strait），另1艘油輪也因受損陷入困境，而這起事故造成至少1人死亡。

根據BBC報導，事故地點位於連接俄羅斯與克里米亞的克赤海峽，從俄羅斯南部運輸檢察官辦公室（Southern Transport Prosecutor's Office）釋出的影像顯示，其中一艘油輪的船首完全斷裂、逐漸下沉，海面上明顯可見油污痕跡。

▲俄羅斯油輪遭暴風雨摧毀沉沒。（圖／翻攝自X）



報導指出，這兩艘油輪在黑海遇上暴風雨，最終擱淺於近海。事發後，救援行動隨即展開，動用了拖船、直升機和50多名救援人員，成功救出第一艘油輪上的13名船員，但因天氣惡劣，救援行動不得不中止。

另一艘油輪上的14名船員目前被困，雖然船上據稱配有「所有維持生命必需的物資，但恐怕得等到天氣好轉才能脫困。目前已知至少有一名船員不幸喪生。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已下令成立專責小組處理此次事件，有關部門正以刑事疏忽的方向展開調查。

據了解，這兩艘油輪的載貨容量均為4200公噸左右，不過官方聲明並未具體說明漏油規模，也沒有提到其中1艘油輪受損如此嚴重的原因。