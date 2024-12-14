陸商人疑涉統戰！遭英國拒入境敗訴　中使館：賊喊捉賊

▲中國一名商人涉中共統戰部門被英國禁入境。（圖／Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

一名中國籍商人自稱與英國安德魯王子私交甚篤，被爆出與中國統戰部有關聯，涉嫌對英國構成國家安全風險，遭英國政府以「國安考量」為由拒絕入境。對此，中國駐英使館發言人則反批，「我們敦促英國有關方面停止製造事端，停止散布『中國威脅論』，停止破壞中英正常人員交往。」

根據外媒報導稱，一名在英有居住權的中國商界人士自稱與英國安德魯王子有私交，疑似打著其名號在中國招商，去年被英方禁止再次入境，原因是與中國統戰部門有聯繫，涉嫌對英國構成國家安全風險。該名商人對英國政府提告，英國移民特別上訴委員會（SIAC）昨日判決這名中國商人敗訴。

對此，中使館發言人指出，英方一些人總是熱衷於捕風捉影，編造各種針對中國的「間諜」故事，這是典型的賊喊捉賊。其目的是誣蔑抹黑中國，破壞中英正常人員往來。「我們對此予以強烈譴責。」

發言人表示，中國共產黨和政府一貫主張尊重世界不同文明包容互鑒，促進世界各國和諧相處、合作共贏、和平發展，促進中國與世界各國開展正常民間人文交流、發展友好關係。「互不干涉內政是中國外交的重要原則。」

發言人強調，中方胸懷坦蕩，光明磊落，無可非議。英方一些人動輒拿中國的統戰工作說事、詆毀中國政治制度，其用心十分險惡，但決不可能得逞。「我們敦促英國有關方面停止製造事端，停止散布『中國威脅論』，停止破壞中英正常人員交往。」