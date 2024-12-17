清晨7.1℃！　今晚變天「雨最多」時間曝

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今晚再轉冷！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣大河的7.1度。氣象署預報員林定宜表示，周四中層水氣通過，降雨範圍較大。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天清晨輻射冷卻影響，西半部、東北部低溫普遍只有10至14度，花東地區約15-17度，白天冷氣團減弱，氣溫將會回升，北部及東北部高溫來到18至21度，其他地區約22至26度；晚起另一波冷氣團南下，天氣將再度轉冷。

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林定宜說，今日水氣較少，各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、東北部、東部、大台北山區有零星短暫雨，晚起大台北平地降雨機率也會稍微提高。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



林定宜表示，周三、周四冷氣團影響，周三基隆北海岸、大台北、東北部、東部有局部短暫雨；周四中層水氣通過，降雨範圍較大，基隆北海岸、大台北、東北部、東部有局部短暫雨，桃園、西半部山區有零星短暫雨，其他地區雲量增多。

林定宜提到，預估周四清晨是最低溫時間，北部11度；而周四若水氣和溫度配合，3000公尺以上高山有零星降雪、霧淞或結冰機率。

林定宜指出，周五冷氣團稍減弱，氣溫稍回升；周六另波冷空氣影響，強度可能介於東北季風到冷氣團之間，影響到下周一；下周二、下周三冷空氣減弱；下周四可能有另波冷空氣，強度再觀察。