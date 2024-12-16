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今晨9.8℃！　下波挑戰入冬最強冷空氣

（圖／氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石碇的9.8度。氣象專家吳德榮提醒，周六至下周一又有強冷空氣南下，有機率挑戰前2波，而為入冬以來最強，應繼續觀察。

氣象署說，今天大陸冷氣團減弱，各地清晨仍偏冷，低溫在中部以北及東北部約12至14度，南部及花東約15至17度，白天起溫度稍回升，北台灣高溫約17、18度，感受仍稍有涼意，中南部及花東19至21度；受東北風及南方雲系北移影響，基隆北海岸、東半部、南部及中部以北山區降雨機率增加，其他地區為多雲。

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吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今白天至周二冷空氣漸減弱，氣溫緩慢回升，北台灣仍偏冷，中南部早晚冷；今日透光的中高雲從西側移入，各地雲量稍增，西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮說，周三、周四另一股冷空氣加入，恢復為與前波類似強度的大陸冷氣團，北台轉為整天冷，中南部早晚冷，部分平地清晨的最低氣溫將再降至10度以下，有發布「低溫特報」的條件；周五冷空氣漸減弱，氣溫略回升；周三至周五大多是西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的天氣。

吳德榮提醒，最新各國模式模擬顯示，周六至下周一又有強冷空氣南下，有機率挑戰前2波，而為入冬以來最強，但還不是很確定，因各國模式模擬其抵達時間雖已漸趨一致，但其強度仍持續微調，應繼續觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲模式周日8時模擬圖（下圖左）顯示，強冷空氣南下，其強度略調強，850百帕零度（紅）線觸及北部陸地；最新美國模式同時間模擬圖（下圖右）則顯示，冷空氣亦略調強，850百帕零度（紅）線亦觸及北部陸地。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」）

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」）

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