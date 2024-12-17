　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小鳥闖長榮航班機艙亂竄！地勤哥「神攔截」影片曝光　旅客齊歡呼

記者趙蔡州／綜合報導

長榮航空一架航班日前起飛前，突然遭到一隻不速之客「小鳥」闖入，導致機艙內許多乘客瞬間驚呼連連，還有乘客拿起外套及毛毯試圖捕捉，直到最後小鳥被長榮地勤人員抓住，才結束這場風波，事件也未對航班造成任何影響。

有網友在臉書表示，她13日乘坐長榮BR031航班準備從美國紐約甘迺迪國際機場飛回桃園機場，不料登機不久就有一隻小鳥闖入機艙，驚慌的在機艙內四處亂飛，導致原本坐在位置上的乘客驚呼連連，紛紛拿起錄影、拍照。

▲▼鳥誤闖機艙乘客尖叫　長榮：捕捉帶離無影響。（圖／翻攝自Benita 夏小貝夢遊記）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲地勤哥帥氣攔截，旅客齊歡呼。（圖／翻攝自Benita 夏小貝夢遊記）

原PO笑說，事件發生後，紐約長榮的地勤人員與熱心的乘客紛紛開始圍捕小鳥，所幸數秒後由地勤人員成功抓住小鳥，「有趣的是，大哥抓到的瞬間，還以為自己沒抓到，直到再次確認有抓到後，一臉淡定地瀟灑離去」。

機師工會現役機師史慶生指出，飛機在載客或載貨的過程中，只要客艙的門或貨艙的門沒有關上，就有可能遭到鳥類入侵，地勤人員抓住鳥類沒有特定的SOP，只要能夠盡快抓住誤闖的小鳥就可以。

針對這場動物闖入事件，長榮航空回應，事件經機組人員通報後，地勤人員火速上機將小鳥捕捉帶離機艙，事件未對航班的運作造成任何影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
冷氣團強襲！台電教「暖被3神招」不用插電
神經炎用藥出包！　緊急回收58.4萬錠
獨／「深海閻王」被爆性侵14歲少女！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小鳥闖長榮航班機艙亂竄！地勤哥「神攔截」影片曝光　旅客齊歡呼

嘉南地震數暴增「比去年多4倍」！專家曝主因：4區域群震頻繁

快訊／5縣市低溫特報！輻射冷卻影響　急凍跌破10度

中正盃國標賽陪同證一張500「家長怨漲太多」　舞總：會員有優惠

神經炎用藥驚傳發霉！「健力命糖衣錠」急回收58.4萬錠　2批號公布

他好奇100元能否吃三餐　過來人曝艱苦經歷：最窮一天75元解決

快訊／20:17嘉義縣新港鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度4級

等了10年！淡江大橋明年底完工　侯友宜視察曝「交通三箭」進度

快訊／19:00台南市學甲區規模3.8「極淺層地震」　最大震度4級

10元優惠沒了！機捷明年1／2恢復原價　超值定期票23日開放預購

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

大聲「模仿CL喊歐巴」還拉人中XD　禮貌打招呼被反嗆「太假了吧！」

「最喜歡的英文單字？」　老師教一詞：超有深度

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

遭林襄粉絲出征逼道歉 Vicky火大開罵｜20241216 ET午間新聞

檢起訴害命司機後2.5小時　陳梅慧親友寒風中送她最後一程

搞大烏龍！陸送貨員後方推車 快遞哥見車「往前滾」急幫擋

「地表最強戰車」M1A2T抵台！首批深夜運出台北港畫面曝

2波冷氣團強襲「明晚更冷探10度」　周四高山有機會再降雪

小鳥闖長榮航班機艙亂竄！地勤哥「神攔截」影片曝光　旅客齊歡呼

嘉南地震數暴增「比去年多4倍」！專家曝主因：4區域群震頻繁

快訊／5縣市低溫特報！輻射冷卻影響　急凍跌破10度

中正盃國標賽陪同證一張500「家長怨漲太多」　舞總：會員有優惠

神經炎用藥驚傳發霉！「健力命糖衣錠」急回收58.4萬錠　2批號公布

他好奇100元能否吃三餐　過來人曝艱苦經歷：最窮一天75元解決

快訊／20:17嘉義縣新港鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度4級

等了10年！淡江大橋明年底完工　侯友宜視察曝「交通三箭」進度

快訊／19:00台南市學甲區規模3.8「極淺層地震」　最大震度4級

10元優惠沒了！機捷明年1／2恢復原價　超值定期票23日開放預購

小鳥闖長榮航班機艙亂竄！地勤哥「神攔截」影片曝光　旅客齊歡呼

孩子都罹癌王！5個爸為籌醫藥費「剃光頭穿裙跳舞」直播暴紅

別讓雙手洩漏年齡！3款護手霜推薦　全力防堵老化跡象

震撼！軟銀王牌捕手甲斐投奔巨人　傳15億日圓重金網羅

嘉南地震數暴增「比去年多4倍」！專家曝主因：4區域群震頻繁

提升戰場抗壓　步兵302旅手榴彈實彈投擲

在地企業挺萍影舞集　「路易十四遊台灣」明年1／19精彩演出

桃園米倉劇場年度開放日推出精彩活動　12／21-22歲末登場

桃食安心健康永續嘉年華暨食農聖誕市集　兩天發出180萬美食券　

機場捷運全線票價10元優惠　明年1／2日起恢復原價

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

生活熱門新聞

即／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

比厚外套還強！冬天騎車「1神物」無敵暖　全場認證

神經炎用藥發霉！健力命糖衣錠急回收58.4萬錠

超滿意愛愛尺寸！妹子「脫口1句」男友秒軟

2波冷氣團強襲「明晚更冷探10度」　周四高山有機會再降雪

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

100元能吃三餐　過來人曝艱苦經歷

快訊／「爆料公社負責人」遭收押！　官網發聲了

勞動部發錢了！符合條件每月發5000元

他見土耳其冰淇淋「不被老闆玩」！大票驚：敢買了

什麼工作「適合躺平族」　網推1職業

淡江大橋明年底完工！侯友宜視察曝淡水交通三箭進度

嘉南地震數比去年多4倍！專家曝原因

獨／第一代啦啦隊混血女神密訓神秘團

更多熱門

相關新聞

託運行李等超久？地勤揭「免錢妙招」優先卸貨

託運行李等超久？地勤揭「免錢妙招」優先卸貨

冬季出國旅遊衣物厚重，免不了託運行李，若抵達目的地後行李還沒到，只能在轉盤前乾等，往往令人煩躁。國外地勤人員對此揭露幾項小技巧，只需幾個簡單動作或善用航公司服務，就可縮短等待行李的時間。

今年第四度　美軍P-8A機今上午飛越台海上空

今年第四度　美軍P-8A機今上午飛越台海上空

鳥捲入飛機引擎爆火光　乘客：以為會死

鳥捲入飛機引擎爆火光　乘客：以為會死

空姐突發送白蠟燭　女收下遇恐怖亂流嚇壞

空姐突發送白蠟燭　女收下遇恐怖亂流嚇壞

航運景氣波動大！　長榮砸近50億購入美東2處不動產

航運景氣波動大！　長榮砸近50億購入美東2處不動產

關鍵字：

地勤長榮飛機

讀者迴響

熱門新聞

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

DK還原台南幼童性侵案　遭網紅夫妻批裝好心

獨／「深海閻王」遭斷腳筋成淫狼　再爆性侵14歲少女

即／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

林襄、林穎樂遭影射耍大牌

比厚外套還強！冬天騎車「1神物」無敵暖　全場認證

空姐愛上換妻！　辦250人大型色色派對

抱一張賠10萬！富世達摺疊機利多鈍化摜跌停　摔出千金股

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！陷佔位風波還原真相

少女吸喪屍煙彈秒昏迷遭2男性侵！

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！

神經炎用藥發霉！健力命糖衣錠急回收58.4萬錠

更多

最夯影音

更多

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

大聲「模仿CL喊歐巴」還拉人中XD　禮貌打招呼被反嗆「太假了吧！」

「最喜歡的英文單字？」　老師教一詞：超有深度

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面