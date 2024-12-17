小鳥闖長榮航班機艙亂竄！地勤哥「神攔截」影片曝光　旅客齊歡呼

記者趙蔡州／綜合報導

長榮航空一架航班日前起飛前，突然遭到一隻不速之客「小鳥」闖入，導致機艙內許多乘客瞬間驚呼連連，還有乘客拿起外套及毛毯試圖捕捉，直到最後小鳥被長榮地勤人員抓住，才結束這場風波，事件也未對航班造成任何影響。

有網友在臉書表示，她13日乘坐長榮BR031航班準備從美國紐約甘迺迪國際機場飛回桃園機場，不料登機不久就有一隻小鳥闖入機艙，驚慌的在機艙內四處亂飛，導致原本坐在位置上的乘客驚呼連連，紛紛拿起錄影、拍照。

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▲地勤哥帥氣攔截，旅客齊歡呼。（圖／翻攝自Benita 夏小貝夢遊記）

原PO笑說，事件發生後，紐約長榮的地勤人員與熱心的乘客紛紛開始圍捕小鳥，所幸數秒後由地勤人員成功抓住小鳥，「有趣的是，大哥抓到的瞬間，還以為自己沒抓到，直到再次確認有抓到後，一臉淡定地瀟灑離去」。

機師工會現役機師史慶生指出，飛機在載客或載貨的過程中，只要客艙的門或貨艙的門沒有關上，就有可能遭到鳥類入侵，地勤人員抓住鳥類沒有特定的SOP，只要能夠盡快抓住誤闖的小鳥就可以。

針對這場動物闖入事件，長榮航空回應，事件經機組人員通報後，地勤人員火速上機將小鳥捕捉帶離機艙，事件未對航班的運作造成任何影響。