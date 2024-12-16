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大力水手、丁丁版權滿95年　2025年起可自由無償使用

▲▼大力水手版權即將到期Popeye。（圖／達志影像／美聯社）

▲大力水手漫畫版的版權即將屆滿，2025年1月1日起進入美國公共領域。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

經典卡通人物「大力水手」卜派（Popeye）、「丁丁歷險記」主角丁丁（Tintin）版權將滿95年，並於2025年1月1日進入美國公共領域，意即未來不需經過同意、支付授權費用，即可免費使用、改編這些角色。

大力水手是希加（E.C. Segar）在1929年創作的漫畫，當時在報紙的「頂針戲院」（Thimble Theater）進行連載。丁丁歷險記則是比利時漫畫家艾爾吉（Herge）創作，最早出現在在比利時報紙「20世紀」（LeVingtieme Siecle），每週連載。

儘管這次卜派進入公共領域，但給予卜派神奇力量的「菠菜」並非最初版本就有，所以使用上可能產生爭議。另外，大力水手動畫版1933年才出現、真人版電影1980年上映，這兩者都未進入公共領域，仍受版權保護。

丁丁歷險中的部分，紅髮版本的丁丁也是幾年後才出現，仍受法律保護，不能隨意使用。如同小熊維尼和米老鼠先後在2022年、去年進入公共領域，但也是只有最初的版本可以無償使用。

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