大力水手、丁丁版權滿95年　2025年起可自由無償使用

▲大力水手漫畫版的版權即將屆滿,2025年1月1日起進入美國公共領域。(圖/達志影像/美聯社)

記者柯沛辰/綜合報導

經典卡通人物「大力水手」卜派(Popeye)、「丁丁歷險記」主角丁丁(Tintin)版權將滿95年,並於2025年1月1日進入美國公共領域,意即未來不需經過同意、支付授權費用,即可免費使用、改編這些角色。

大力水手是希加(E.C. Segar)在1929年創作的漫畫,當時在報紙的「頂針戲院」(Thimble Theater)進行連載。丁丁歷險記則是比利時漫畫家艾爾吉(Herge)創作,最早出現在在比利時報紙「20世紀」(LeVingtieme Siecle),每週連載。

儘管這次卜派進入公共領域,但給予卜派神奇力量的「菠菜」並非最初版本就有,所以使用上可能產生爭議。另外,大力水手動畫版1933年才出現、真人版電影1980年上映,這兩者都未進入公共領域,仍受版權保護。

丁丁歷險中的部分,紅髮版本的丁丁也是幾年後才出現,仍受法律保護,不能隨意使用。如同小熊維尼和米老鼠先後在2022年、去年進入公共領域,但也是只有最初的版本可以無償使用。

