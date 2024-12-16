台中數位局長曾任職陸媒　綠營憂洩密...盧秀燕力挺：媒體無罪

▲台中市數位局長林谷隆遭爆料曾任紅媒記者多年，民進黨市議員憂心數位局掌握200多萬市民個資，市長盧秀燕則是力挺下屬。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市數位局長林谷隆遭爆料曾任紅媒記者多年，民進黨市議員質疑，市府官網刻意隱瞞林局長的資歷，且數位局掌握台中市往來的所有資訊，還主責台中通APP，憂心有洩密之虞。對此，林谷隆坦言確實曾任香港中評社記者，對於網路流傳照片，僅是當時獲派前往採訪，當時還有其他同業，但無洩密問題。台中市長盧秀燕則連說多次「媒體無罪」4字展現力挺態度。

▲市議員陳俞融憂心昔日紅媒記者搖身一變成現今中市府官員，恐有個資外洩之虞。（圖／記者游瓊華翻攝）



市議員陳淑華及陳俞融則擔心數位局負責台中通APP，當中的271萬會員的個資可能外洩；此外，陳俞融也痛批，林谷隆局長連台中市政府遭到駭客攻擊幾次都不清楚，顯然非常不稱職，有鑑於此，建議將目前數位治理局下的數位匯流科1億6千萬元預算全數凍結，數位治理局詳細說明後才始得動之。

▲數位治理局長林谷隆曾任香港中評社記者，是台中政府一線主管中屬於新生代官員。（圖／記者游瓊華攝）



不過，民眾黨市議員江和樹秀出前總統蔡英文簽名，上面謝道「中評網包容兩岸」的簽名，以及林谷隆局長和綠營蘇嘉全、蔡其昌等人的合照，反酸「中評網應該是綠媒吧！」

同樣出身媒體的台中市長盧秀燕則力挺林谷隆，強調對其任內表現感到滿意，過去資歷也沒有問題，並連講多次「媒體無罪」，縱使媒體各有政治立場，但「只是一個記者而已」，請有心人勿雙標。

▲台中市數位局局長林谷隆遭爆料曾任紅媒4年記者。（圖／市議員江和樹提供）

▲市議員江和樹反酸綠營，前總統蔡英文還曾為中評社提字，且林谷隆也跟綠營大咖和照，根本是綠營記者。（圖／市議員江和樹提供）