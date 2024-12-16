　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國多州頻出現神秘無人機！　準國安顧問批：凸顯安全漏洞

▲▼ 近期許多民眾在紐澤西上空目睹神秘無人機。（圖／翻攝自X）

▲近期許多民眾在紐澤西上空目睹神秘無人機。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

美國多州近日出現「無人機湧現」事件，引發美國民眾議論，而美國總統當選人川普的內定國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）表示，拜登政府一再淡化無人機事件，這也凸顯美國空域安全上出現漏洞。

根據《路透社》報導，瓦爾茲15日接受CBS節目《面對全國》（Face the Nation）訪問時表示，美國民眾對拜登政府在這些無人機報告中，未明確提供更多資訊感到越來越挫折，「無人機問題暴露出我們的機構之間存在某些漏洞，比如國土安全部、地方執法機構以及國防部之間的權責問題。」

▲▼共和黨籍佛州聯邦眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瓦爾茲批評美國空域安全上出現漏洞。（圖／達志影像／美聯社）

紐澤西州11月中旬發生的目擊無人機湧現情事最近幾天也出現在馬里蘭州、麻薩諸塞州和其他州，相關事件引發關注。拜登政府則淡化了相關擔憂，稱大多數報告涉及的是載人飛機，並強調目前沒有任何跡象表明這些事件對國家安全構成威脅。

瓦爾茲進一步提到，川普已經提過建設「美版鐵穹」（Iron Dome），「這項系統不僅要涵蓋高超音速導彈等敵對行動，也應包括無人機的防禦。」以色列的「鐵穹」是與美國合作研發的移動防空系統，設計用來攔截對人口密集地區構成威脅的短程火箭和炮彈。

國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）則就政府的回應進行辯護，強調國土安全部已為此事部署人員和技術。

他向美國廣播公司新聞網（ABC News）表示，「如果有任何值得擔心的理由、如果我們確認有任何外國或犯罪活動牽涉其間，我們會據以向美國大眾進行傳達。截至目前我們沒有任何這方面的消息。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
寒流還穿短裙不冷嗎　一票辣妹曝「真的會習慣」
台北市人口跌破250萬！　議員憂持續外流「晚上變空城」
孫安佐入伍倒數兩天！公開剃髮「光頭照曝光」　
好市多寫「Chinese New Year」！被網紅投訴火速
快訊／封門戰選罷法！藍擋綠委進場爆衝突
經紀人曝林襄「忍過很多可怕的事」　揭她遭霸凌內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國第一島鏈軍演　美學者：模擬封鎖台灣「阻外國介入」

趁敘利亞混亂！以色列計劃擴大占領戈蘭高地　人口增加一倍

美國多州頻出現神秘無人機！　準國安顧問批：凸顯安全漏洞

川普邀習近平赴就職典禮　專家：軟硬兼施對手困惑

首度報導南韓國會彈劾！　北韓稱尹錫悅為「叛亂頭目」

控愛爾蘭極度反猶！　以色列宣布「關閉大使館」

陸妻陳屍雪梨疑點多！　台灣尪失蹤「警問到家人」發聲

美製火箭助攻　烏軍摧毀俄軍燃料列車和補給線

逾90年最強氣旋侵襲！　法國至少14死逾200傷

半島電視台記者遭以軍襲擊亡　加薩開戰後第5位

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

幫女友買小卡從北殺到高雄！　顯示售完→店員神助攻大反轉

傑克羅素狗生首次看獸醫　解鎖神秘站姿堅決不落地

NewJeans開設新官方IG帳號！　大動作切割HYBE...喊話「要自由」

中國第一島鏈軍演　美學者：模擬封鎖台灣「阻外國介入」

趁敘利亞混亂！以色列計劃擴大占領戈蘭高地　人口增加一倍

美國多州頻出現神秘無人機！　準國安顧問批：凸顯安全漏洞

川普邀習近平赴就職典禮　專家：軟硬兼施對手困惑

首度報導南韓國會彈劾！　北韓稱尹錫悅為「叛亂頭目」

控愛爾蘭極度反猶！　以色列宣布「關閉大使館」

陸妻陳屍雪梨疑點多！　台灣尪失蹤「警問到家人」發聲

美製火箭助攻　烏軍摧毀俄軍燃料列車和補給線

逾90年最強氣旋侵襲！　法國至少14死逾200傷

半島電視台記者遭以軍襲擊亡　加薩開戰後第5位

戰選罷法僵持2hrs！林淑芬搶議事人員電腦　這「藍委」1人擋4人

快訊／嘉義市KTV酒店凌晨大火！　酒客聽聞「劈啪聲」驚恐逃生

中國第一島鏈軍演　美學者：模擬封鎖台灣「阻外國介入」

桃園「上億大違建」　市府回應了

趁敘利亞混亂！以色列計劃擴大占領戈蘭高地　人口增加一倍

明年美國線長約價估加高3百至5百美元　現貨價估比今年低

廠商嘆遭市府刁難　「他一收押！什麼都不行」

美國多州頻出現神秘無人機！　準國安顧問批：凸顯安全漏洞

房市促銷抗寒冬　建商3奇招搶客

桃園「上億大違建」　超離譜狀況曝

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

國際熱門新聞

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

韓男隨機破門殺人　檢公布長相

雙胞胎去世！她分飾2角　瞞住全家

陸妻陳屍雪梨疑點多！　台灣尪失蹤「警問到家人」發聲

87歲富豪失智遭小情婦放生　活活餓死

台籍人夫澳洲失蹤　妻子陳屍雪梨公園

託運行李等超久？地勤揭「免錢妙招」優先卸貨

30秒砍殺2國中生！日麥當勞1死1傷　兇手仍在逃

美製火箭助攻　烏軍摧毀俄軍燃料列車和補給線

逾90年最強氣旋侵襲！　法國至少14死逾200傷

美聯準會拜登任內最後會議　市場預期將降息1碼

白色戀人製造商出包　宣布回收逾2萬商品

半島電視台記者遭以軍襲擊亡　加薩開戰後第5位

更多熱門

相關新聞

川普邀習赴就職典禮　專家：軟硬兼施

川普邀習赴就職典禮　專家：軟硬兼施

美國總統當選人川普團隊已邀中國國家主席習近平參加就職典禮。CNN報導，儘管中方尚未正面答覆，但分析家說，這項邀請應放在川普用軟硬兼施手段讓對手困惑的背景下來觀察。

美聯準會拜登任內最後會議　市場預期將降息1碼

美聯準會拜登任內最後會議　市場預期將降息1碼

神祕無人機現蹤！　川普建議擊落

神祕無人機現蹤！　川普建議擊落

川普讓台灣猜不透　CNN曝自救2策略

川普讓台灣猜不透　CNN曝自救2策略

AV女優引退「改拍OnlyFans」！老公力挺

AV女優引退「改拍OnlyFans」！老公力挺

關鍵字：

川普共和黨美國總統2024美國總統大選北美要聞無人機鐵穹Mike Waltz

讀者迴響

熱門新聞

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

曾開車衝撞館長健身房！賓士男驚傳過世

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

晚安小雞坐牢10個月　手寫信曝近況

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

高雄少女走路上學遭性侵！他一、二審無罪

鄭文燦砸1.2億蓋「大違建」　張善政甩鍋前朝留爛攤

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」

台灣單月詐騙126億　1手段每天騙走1億

中壢民宅深夜大火！53警消衝現場灌救

新婚男險掉嫖娼陷阱！報警反把妻送入牢

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面