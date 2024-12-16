美國多州頻出現神秘無人機！　準國安顧問批：凸顯安全漏洞

▲近期許多民眾在紐澤西上空目睹神秘無人機。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國多州近日出現「無人機湧現」事件，引發美國民眾議論，而美國總統當選人川普的內定國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）表示，拜登政府一再淡化無人機事件，這也凸顯美國空域安全上出現漏洞。

根據《路透社》報導，瓦爾茲15日接受CBS節目《面對全國》（Face the Nation）訪問時表示，美國民眾對拜登政府在這些無人機報告中，未明確提供更多資訊感到越來越挫折，「無人機問題暴露出我們的機構之間存在某些漏洞，比如國土安全部、地方執法機構以及國防部之間的權責問題。」

▲瓦爾茲批評美國空域安全上出現漏洞。（圖／達志影像／美聯社）



紐澤西州11月中旬發生的目擊無人機湧現情事最近幾天也出現在馬里蘭州、麻薩諸塞州和其他州，相關事件引發關注。拜登政府則淡化了相關擔憂，稱大多數報告涉及的是載人飛機，並強調目前沒有任何跡象表明這些事件對國家安全構成威脅。

瓦爾茲進一步提到，川普已經提過建設「美版鐵穹」（Iron Dome），「這項系統不僅要涵蓋高超音速導彈等敵對行動，也應包括無人機的防禦。」以色列的「鐵穹」是與美國合作研發的移動防空系統，設計用來攔截對人口密集地區構成威脅的短程火箭和炮彈。

國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）則就政府的回應進行辯護，強調國土安全部已為此事部署人員和技術。

他向美國廣播公司新聞網（ABC News）表示，「如果有任何值得擔心的理由、如果我們確認有任何外國或犯罪活動牽涉其間，我們會據以向美國大眾進行傳達。截至目前我們沒有任何這方面的消息。」