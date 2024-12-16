　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美聯準會拜登任內最後會議　市場預期將降息1碼

▲美國總統拜登在這次美東碼頭工人勞資爭議中明顯選邊站。（圖／路透）

▲美國總統拜登即將卸任。（圖／路透）

文／中央社

儘管美國通膨最近攀升，市場仍普遍預期美國聯邦準備理事會（Fed）將在18日宣布，將主要貸款利率調降1碼（0.25個百分點），這也是總統拜登任內的最後一次會議。

由於總統當選人川普的經濟方案影響存在不確定性，聯準會這次會議還可能釋出有關未來放慢降息步伐的訊息。

聯準會17日、18日會議是拜登明年1月20日卸任前的最後一次利率決策會議，未來大權交接給共和黨的川普，分析師預期政策將發生重大變化。

儘管聯準會在處理通膨和失業問題時，有權獨立於國會行事，但仍須考慮政府財政政策對美國這個世界最大經濟體的影響。

川普矢言要解決高昂的生活成本問題，這是選民最關心的問題。

但許多分析師對川普的一些關鍵政策倡議表示擔憂，尤其是他揚言要對進口到美國的商品全面課徵關稅，並且要驅逐數百萬無證移民勞工。

安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）首席經濟學家史萬克（Diane Swonk）告訴法新社說：「這兩項舉措往往會同時刺激通膨、抑制經濟成長。」她說儘管如此，她仍預期聯準會將在18日宣布降息。

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的數據，期貨市場13日預估聯準會將降息1碼的機率超過95%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
開車撞健身房嫌犯過世！館長直播發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

半島電視台記者遭以軍襲擊亡　加薩開戰後第5位

美聯準會拜登任內最後會議　市場預期將降息1碼

韓男隨機破門殺人「保鮮膜裹屍」！盜用指紋詐貸百萬　檢公布長相

台籍人夫澳洲失蹤！妻子陳屍雪梨公園　外交部回應了

43年離婚12次！　奧地利夫婦詐領1千多萬「遺孀津貼」

韓執政黨抓戰犯！通過彈劾尹錫悅竟要求「亮票」　清算倒戈議員

3寶媽公園遭不停性侵　「過度刺激喉嚨」致死！35歲街友判決出爐

尹錫悅神隱！拒絕檢方傳喚調查　戒嚴動員超過1500名兵力

韓執政黨代表韓東勳傳將正式請辭　16日開記者會

小情婦覬覦16億遺產！　87歲富豪失智「遭放生21天」活活餓死

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

傑克羅素狗生首次看獸醫　解鎖神秘站姿堅決不落地

幫女友買小卡從北殺到高雄！　顯示售完→店員神助攻大反轉

NewJeans開設新官方IG帳號！　大動作切割HYBE...喊話「要自由」

半島電視台記者遭以軍襲擊亡　加薩開戰後第5位

美聯準會拜登任內最後會議　市場預期將降息1碼

韓男隨機破門殺人「保鮮膜裹屍」！盜用指紋詐貸百萬　檢公布長相

台籍人夫澳洲失蹤！妻子陳屍雪梨公園　外交部回應了

43年離婚12次！　奧地利夫婦詐領1千多萬「遺孀津貼」

韓執政黨抓戰犯！通過彈劾尹錫悅竟要求「亮票」　清算倒戈議員

3寶媽公園遭不停性侵　「過度刺激喉嚨」致死！35歲街友判決出爐

尹錫悅神隱！拒絕檢方傳喚調查　戒嚴動員超過1500名兵力

韓執政黨代表韓東勳傳將正式請辭　16日開記者會

小情婦覬覦16億遺產！　87歲富豪失智「遭放生21天」活活餓死

半島電視台記者遭以軍襲擊亡　加薩開戰後第5位

美聯準會拜登任內最後會議　市場預期將降息1碼

全台單月詐騙126億　「第1名恐怖手段」每天騙走一億

深夜直擊！M1A2T首批10輛「運出台北港」畫面曝光　運往新竹裝訓部

晚安小雞坐牢10個月「手寫信曝近況」　認了在台灣不正常

上海前台資連鎖麵包店　停牌21個月後確定下市

藏了20年！爺爺生前就為孫女買好結婚禮物　她淚：這份愛無價

「小白村」驚爆詐騙！逾300名白血病人救命錢遭捲走　金額逾1.3億

表兄妹結婚生2孩！21年後婚姻被判無效　網怒批：太不負責

等了6年...《一拳超人》第三季2025播出！最強vs餓狼將上演

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

國際熱門新聞

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

韓男隨機破門殺人　檢公布長相

雙胞胎去世！她分飾2角　瞞住全家

台籍人夫澳洲失蹤　妻子陳屍雪梨公園

託運行李等超久？地勤揭「免錢妙招」優先卸貨

87歲富豪失智遭小情婦放生　活活餓死

30秒砍殺2國中生！日麥當勞1死1傷　兇手仍在逃

白色戀人製造商出包　宣布回收逾2萬商品

羽田調查結果提前曝！機長、副機長都聽錯指令

3寶媽遭性侵致死　嫌犯趁她昏迷逞慾

3寶媽陳屍公園　監視器揭遭街友性侵致死

尹錫悅陰謀曝　韓網罕見「狂謝金正恩」

AV女優引退「改拍OnlyFans」！老公力挺

更多熱門

相關新聞

陸中小銀行上調存款利率　分析：年底攬客

陸中小銀行上調存款利率　分析：年底攬客

在中國整體利率下行的背景下，部分中小銀行近期「逆勢」上調存款利率而引關注；業內人士稱，年底是銀行攬儲關鍵時節，一些銀行上調存款利率以招攬客戶，但存款利率下行仍是大趨勢。

神祕無人機現蹤！　川普建議擊落

神祕無人機現蹤！　川普建議擊落

AV女優引退「改拍OnlyFans」！老公力挺

AV女優引退「改拍OnlyFans」！老公力挺

美媒譽鼎泰豐小籠包與晶片同為台灣象徵

美媒譽鼎泰豐小籠包與晶片同為台灣象徵

川普又贏了　獲得4.8億天價和解金

川普又贏了　獲得4.8億天價和解金

關鍵字：

美國通膨聯準會拜登降息北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

曾開車衝撞館長健身房！賓士男驚傳過世

中壢民宅深夜大火！53警消衝現場灌救

高雄少女走路上學遭性侵！他一、二審無罪

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」

凌晨出門平安符突斷了！下秒Siri突爆「1句」嚇壞

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

韓男隨機破門殺人　檢公布長相

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

「維力炸醬麵＋士力架」爆紅　律師曝感想

本周「台人又被騙26.7億元」！雙12金額最驚人

YTR卡特出國暈倒掛急診！　「嘔吐狂發抖」虛弱近照流出

雙胞胎去世！她分飾2角　瞞住全家

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面