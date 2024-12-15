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周二起2波冷空氣接力　中部以北、宜花低溫跌破10度

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲未來一周受到2波冷空氣影響，預估中部以北及宜蘭、花蓮低溫下探12度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣冷颼颼，中央氣象署指出，未來一周受到2波冷空氣影響，第一波冷空氣周二晚間開始影響，有機會達到大陸冷氣團等級，第二波冷空氣在周六南下，影響到下周一，預估中部以北及宜蘭、花蓮低溫下探12度，局部地區不排除再低1、2度，出現10度以下低溫。

氣象署預報員張竣堯說，今天主要受到中國上空冷高壓影響，洋面出現冷平流雲街的現象，代表冷空氣強度偏強。高壓東北風影響，北部及東半部雲量偏多，中南部則屬於多雲到晴。

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張竣堯提到，要留意台灣西南邊有些中高層雲系逐漸接近，預計今晚到明天中層南方雲系接近，中部、南部地區轉為多雲，不排除南部有零星飄雨，中部山區也有零星降雨發生。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢，張竣堯指出，今天各地清晨低溫普遍12至14度，部分近山區、空曠地區再低1、2度，平地最低溫出現在南投中寮7.9度。明天冷空氣減弱，氣溫相較今天會回升1至2度，但整體氣溫仍偏涼，各地低溫14至16度。

他表示，周一白天到周二白天氣溫回升，但周二晚上第一波冷空氣開始影響，有機會達到大陸冷氣團等級，中部以北及宜花低溫12至14度，局部近山區或空曠地區再低1、2度，可能出現10度以下低溫，整天高溫不超過20度。

他還說，南部、台東約14至16度，這樣氣溫型態持續到周四清晨。周四白天到周五白天是氣溫回升過程，但第二波冷空氣在周六南下，到下周一都是冷空氣影響期間，至於強度及溫度降幅仍待後期持續觀察。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，張竣堯指出，今天受到東北風影響，基隆北海岸、宜花、東半部、北部山區都有局部短暫雨，中南部多雲到晴。今晚到明天中高層水氣影響，不排除南部及中部山區都有零星降雨，迎風面東半部也會有降雨。

張竣堯表示，今晚到明天在低溫配合水氣加成作用之下，不排除3千公尺以上高山的道路易結冰，行車注意安全，降雪機率較低，但結霜機率高。周二到周六屬於東北風天氣型態，東北部及宜花有降雨機會，外出記得攜帶雨具備用。

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天氣冷空氣溫度預報中部北部

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