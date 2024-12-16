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藏了20年！爺爺生前就為孫女買好結婚禮物　她淚：這份愛無價

奶奶翻出爺爺在20年前就幫孫女買好的結婚禮物。（圖／翻攝微博）

▲奶奶翻出爺爺在20年前就幫孫女買好的結婚禮物。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

太令人鼻酸！大陸山東一位奶奶，日前翻出了家裡的舊箱子，裡面裝有一把精緻的「如意器」，一問才知道，這竟是爺爺在20年前就偷偷準備好給孫女的結婚禮物。影片曝光後，也讓許多網友紛紛感嘆「爺爺真貼心」、「希望女孩幸福」。

綜合陸媒報導，一位女子在社群平台上傳影片表示，爺爺去世3年了，奶奶最近卻突然告訴她，爺爺在20年前就給她買了結婚禮物，「我爺爺是想讓我吉祥如意，這份愛是無價的」。

畫面中可以看到，她的奶奶突然翻出了一把陳舊的「如意器」，並向孫女說到「別辜負你爺爺的心意，我年齡大了……20多年了，那時妳才幾歲，我問他（爺爺）如意是幹什麼用的，他說要給孫女的」。

當原PO問道「妹妹也有嗎」的時候，奶奶也笑著回答說，「妳爺爺挺偏心，我不知道這個多少錢，那是他（爺爺）拿退休錢（偷偷買下的）」。

影片曝光後，也讓不少網友淚目，「想到我阿嬤去世了，但是給我準備好了今年的新年紅包」、「想到我的爺爺在去世前把我叫過去，哆哆嗦嗦地從枕頭下摸出來錢要給我……他最後還惦記著我沒錢花」、「我每次回老家，奶奶都會翻櫃子給我找好吃的，雖然我40多歲了，在她眼裡我就是個孩子」、「爺爺去世前給我準備了出嫁的被子，是被銷售騙的假蠶絲被，雖然他不懂怎麼分辨，但這床被子是能陪我出嫁最好的被子了」。

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