學習歷程重視自主學習成效　葉丙成：花錢請人代寫「穩死的」

▲教育部次長葉丙成發表專題演說談學習歷程。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

108課綱訂定的「學習歷程檔案」制度上路5年多，屢遭外界批評多錢入學、衍生補習班代寫等爭議。教育部次長葉丙成今在台大發表專題演說指出，學習歷程檔案不只是為了考試升學，更重要的是培養學生成為終生學習者，重視的是學生自主學習能力的展現，所以花錢請專人、補習班代寫，「穩死的，不要把教授當笨蛋。」

台大師資培育中心、台大社會學系舉行「作伙談學習歷程檔案研討會」，以學習歷程檔案為主軸，探討對普高與技高帶來的改變、對教學實作現場帶來的影響，以及政策是否凸顯社會不平等關係等面向。葉丙成今以「學習歷程檔案的why & how」發表演說，暢談教育部推動108課綱與學習歷程檔案的政策目的。

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葉丙成演講開頭就指出，根據牛津大學研究：「未來20年，有47%現有工作會消失」，在AI發展趨勢下，從法務人員到程式設計師工作都可能被AI取代，「接下來20年沒有穩定這件事」，他認為，要迎戰AI時代，不是學好國英數自學科就好，而是要培養自主學習能力，成為一位終身學習者。

葉丙成說，當前台灣的教育困境就是「餵餵餵、考考考」，多數學生還是透過補習進行補救教學，強調自己沒有反對補習，但動輒報名全科班，排擠自我探索的時間，最後大學選了志趣不符的科系，反而生不如死，這也是大學退學和休學率居高不下的原因。學習歷程檔案的設計，就是為了訓練學生自我探索，以及培養自主學習能力。

葉丙成指出，根據監察院報告，舊課綱時代每年有8萬多名大學生休退學，推動學習歷程檔案是為了讓學習不再被學科綁架，高中課程增加自主學習、多元選修課程；也藉此讓學生更清楚自己的志趣，不要上了大學才後悔選錯科系。

葉丙成說，透過學習歷程檔案的製作，可以培養學生呈現自己的能力，這也是未來申請學校、求職、創業、爭取升職加薪必備能力；更重要的是展現學生與眾不同的獨特性，這在入學口試時，教授一問就可辨識真假，所以花錢請專人、補習班代寫，「穩死的，不要把教授當笨蛋。」

葉丙成也提出製作學習歷程檔案的3大要點，包括深入探索瞭解想要申請的科系、平常就順手收藏素材，以及善用大學線上課程做自主學習，重點是要從自己的經驗出發、不要假他人之手，徹底實踐自我學習核心概念。