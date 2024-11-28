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全班考試「大多70分上下」　國小生家長曝現況：很多跟不上

▲▼少子化,出生率,小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,上下學,家長接送,課業壓力,預防性停課,免到校,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「108課綱」已實施五年之久，一名家長就有感而發，表示公立國小中年級的課程設計，越來越重視閱讀理解，不再是傳統的背誦或填鴨式教學，而這也考倒不少學生；如今全班同學的成績大多落在70分上下，不過老師亦逐題檢討考卷，讓他十分欣慰，「覺得超級棒。」

家長在臉書社團「小一聯盟」提到，小孩目前讀公立國小中年級，可能是108課綱的關係，學校出題越來越重視閱讀理解，老師上課的內容和作業，出現許多句型、成語等；不僅如此，像是寫作文、上台發表、分組活動、專題報告（要寫動機、結論）、學習單、看展覽寫報告的模式也變多了。

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他直言，國數考試出了許多素養題，不再是純背誦、填鴨或純計算，「不過一考素養題，可能全班都錯一堆，大部分都70分上下，分數是常態分配，不是考安心的那種。而老師則願意逐題檢討考卷，真的非常難得，身為家長覺得超級棒，很感謝如此用心的老師。」

▲陰暗教室,教室,學校,課桌椅。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

不過，原PO話鋒一轉，感嘆「現在的孩子好像大部分都跟不上，看導師傳的班上訊息，都在跟家長們催作業、訂正、補正，有些還催了一個月。108課綱下，思考變得重要，小學生變忙，家長也跟著變忙，家長可能要有意識，現在的教育需要家長更多的陪讀和引導，不能用『學生自律』為藉口，都丟給老師和孩子了。」

對此，網友們紛紛回應，「引導可以，但要陪多久？要陪又要他學會獨立思考，我覺得陪到一段時間後，讓他們自己去闖蕩才對，陪久了會變常態，會變理所當然」、「108課綱對我是一大挑戰，畢竟我們都是用填鴨式學習，而且忙碌一天回家有家務還要陪讀，真的好累」、「現在的家長跟孩子，真的都很不容易」、「這種老師很棒，但每個人家庭環境不一樣，大家能互相體諒幫忙，往一致的方向走，對小孩也是一種成長」、「家長多數是填鴨教育...當然的」、「超認同」。

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