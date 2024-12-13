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「輕鬆高薪」賭場打工！ 410名越南人柬埔寨被騙　求救想回家

▲▼南非50歲男子日前被綁架性侵。（示意圖／達志影像）

▲越南公民在柬埔寨賭場工作時遭到剝削，甚至是毆打虐待。（示意圖／達志影像）

文／中央社

柬埔寨打工陷阱事件持續發生，柬國警方近日在越柬邊界口岸將410名越南公民交由越南警方帶走。這些越南公民在柬埔寨賭場工作時遭到剝削，因此向柬方求救。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，越南西寧省（Tay Ninh）警方與西寧省邊防部隊及相關單位合作，於11日與12日從柬埔寨警方手中接回410名在柬埔寨非法工作與居住的越南公民。

西寧省警方表示，柬埔寨國家警察總署4日在位於柬越邊界的柴楨省（Svay Rieng）一家賭場進行行政檢查，並暫時拘留410名越南公民，柬國警方認定他們涉嫌非法工作及從事網路詐騙等違法行為。

根據越南駐柬埔寨大使館的資料，這410名越南公民大多是非法出境到柬埔寨工作，也有部分是越南的通緝犯。這些越南公民在柬國賭場工作期間因無法承受工作壓力，並遭公司和賭場剝削，因而向柬方求救。 柬埔寨將總共410名越南公民交還給越南，並在木牌（Moc Bai）國際口岸辦理手續。

▲胡志明交通 。（圖／記者陳致平攝）

▲近年不少越南民眾被「輕鬆高薪」噱頭誘騙至柬埔寨工作 。（圖／記者陳致平攝）

西寧省相關部門將繼續查明情況並將這些越南公民送回原籍地。 近年不少越南民眾被「輕鬆高薪」噱頭誘騙至柬埔寨工作，結果不僅遭到勞動剝削，甚至被毆打。2022年9月有56名越南人從柬埔寨一側逃往木牌國際口岸想要回到越南，該起事件在網路上引發熱議。

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關鍵字：

柬埔寨越南打工陷阱賭場剝削詐騙

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