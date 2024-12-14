不滿化療注射23hrs！癌男大鬧護理站想打人　免刑原因曝

▲罹癌男子不滿化療時間太久大鬧護理站。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄趙姓男子因罹患癌症到醫院進行化療藥物治療，因不耐注射時間過長，竟跑到護理站旁找護理師，希望幫忙稀釋藥物以加速施打，但遭護理師拒絕，趙男氣得嗆聲「你再不加試試看，看我敢不敢揍你」，還握拳作勢揮打，護理師事後提告。法院審理後，法官考量趙男是因罹患癌症且化療已注射23小時，事後也深感悔意，加上護理師願意原諒他，所以判趙男免刑。

判決指出，趙男是去年10月22日下午1時許到高雄某醫院的病房接受癌症化療藥物注射，卻因為注射時間過長，他跑到護理站找護理人員，希望協助稀釋藥物以加速施打，但正在發藥的護理師范，以必須照醫囑之時間順序施打為由拒絕。

趙男愈想愈氣，竟向護理師嗆聲「你再不加你試試看，看我敢不敢揍你」，還把護理師的換藥車推往一旁、握拳作勢揮打，讓護理師心生畏懼，事後報警提告。

法院審理時，趙男坦承犯行，法官考量他是因為藥物已注射近23小時，為求能儘速結束此療程後休息，犯罪動機尚值諒解，惡性及所用手段同非惡劣，而且護理師已表明沒有要求償，只是想要給趙男1個教訓而已，不用判太重沒關係，加上沒有前科，素行尚稱良好，顯可憫恕，尤其他還需持續接受化療，經濟能力並不寬裕，因此判趙男免刑。