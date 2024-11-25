世大運破百戶閒置社宅釀治安隱憂　近400戶住民掃地出門歹過年冬

▲2018年林口世大運選手村釋出當社宅，開放登記抽籤民眾搶破頭，如今政府卻任令DB、CI兩棟大樓閒置，當地居民很抓狂。（圖／中時報系資料庫）

圖文／CTWANT

占地10公頃的林口世大運住宅有34棟3,490戶之多，不僅至今有1,400多人排隊候補，另有約400戶因「六年」大限已到將被掃地出門。弔詭的是，除了3棟打著「新創」大旗的酒店與物管公司外，住戶更直指另還有二棟，超過150戶竟閒置至今，他們怒批政府把候補的弱勢族群當「王八蛋」，更憂心沒了「煙火氣」的二棟樓夜間成了治安死角。

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▲林口社宅大樓其中一棟約80戶完全沒有使用跡象，社宅租戶蕭小姐直批浪費寶貴社宅資源，夜間昏暗也成為治安死角。（圖／周志龍攝）

租戶蕭小姐向本刊直指，自己一家4口2020年搬入林口世大運選手村後，鄰房坐落在文化二路一段與仁愛路二段黃金交叉口，分別擁有約72戶與84戶的CI和DB區兩大棟樓，卻從不曾亮過燈火，對比熙來攘往的車潮與人潮實在突兀。蕭小姐說，即使COVID-19新冠疫情緊張之際，這兩棟樓也不曾被徵用做防疫旅館，對照外頭「搶破頭」擠社宅的窘況，實在令人丈二金剛摸不著頭緒。

蕭小姐直言，對住戶來說，這兩棟樓坐落在C、D兩大區住戶穿越必經之處，而冬天天色暗得早，附近還有不少野狗盤據，不少學生與晚歸女子，只能硬著頭皮嘴念「阿彌陀佛」快步走過，深怕被黑暗中潛藏的危機吞噬，治安死角多年，也不見社宅主責的國家住都中心處理，近期更把CI區一樓的服務中心撤離，讓這區更顯黯淡而危機四伏。

社宅自救會發起人鄧小姐直言，像蕭小姐一家四口在林口落地生根，就學、就業好不容易有著落的租戶，只要未來6年大限陸續到期，只能紛紛離開，租戶除了擔心找不到「下家」恐流落街頭過年冬，就業、就學等適應問題更是麻煩，要不需要大幅提高通勤時間，要不就要另覓工作或轉學，對比開酒店的「新創」產業與寧願「養蚊子」死不釋出的百戶空樓，實在諷刺。

▲總統賴清德（中）曾在2023年副總統任內視察林口世大運社宅，喊出上任後要蓋30萬戶社會住宅，學者力促應該先提高現有閒置社宅，否則無助居住正義。（圖／報系資料庫）

景文科技大學財務金融系副教授章定煊表示，社會住宅本來就是社會福利的「錢坑」，需要消耗的資源幾乎是「等比級數」在成長，而台灣政府長期打著「居住正義」大旗，夸夸其談社會住宅數量屢創新高；另外卻透過「零元購」引進新創事業拼「自償率」，如今「名不符實」的招商效益不佳是事事，更豪奪社宅的真正需求。

章定煊批評，政府為了討好民代要求社宅「蓋在市中心」要求，加上《住宅法》寫死「社宅租金為市價8折」，搞得弱勢族群根本負擔不了租金，若依據國際定義，台灣根本沒有「社會住宅」，因為國外社會住宅強調的是「社會穩定性」及「租金可及性」，台灣沒有一項做到。政府與其陷入「社宅數」迷思，不如放寬「包租代管」租金補貼規模與資格限制，畢竟坊間一住10幾20年的租客所在多有，政府卻帶頭當6年就趕人的包租公，「要房東們學嗎？」他質疑。

政大地政系兼任教授徐世榮直言，34棟世大運社宅利用率如此低下簡直不可思議，更坐實了內政部帶頭、地方政府有樣學樣在各地「區段徵收」喊出「蓋社宅」當遮羞布的詭計。他怒批，現有的社宅都沒辦法完全利用，卻要進一步找更多土地蓋社宅，這樣搞下去「監察院該醒醒了。」

政大不動產研究中心研究員黃瓊瑩則認為，社宅的立意是協助剛出社會者減輕租金壓力，不過在這6年間，我們也看不到政府相關單位積極媒合當地居住者穩定就業，更別說民間失控的房價仍居高不下，政府仍該當扛責。

住都中心則回應，DB和CI全棟保留，主要是規劃作為高齡化「樂齡駐所」等需求而生，但目前暫無進駐規劃時間表；住都強調，六年租客期滿為合約所敘，必須依照合約精神辦理，且住都已經多次提前預告，也在2024年8月起，於林口社宅直接設立包租代管諮詢處，提供租金補貼及相關補助諮詢，並協調新北市及桃園市租賃業者，就近協助住戶尋找合適住處，希望能減輕民眾「找下家」的租屋負擔。

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