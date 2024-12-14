保險套的錢應該誰出？56%的人「覺得是他」　網戰翻：這都要計較

▲保險套的費用該由誰出？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多情侶在花費上都採AA制，以避免日後因金錢而爭吵，只是對於「保險套」該由誰出錢，就成了網路上熱門討論的話題。近日就有網友發起投票，詢問大家的想法，結果有56%的人認為應該要由男生出錢，不過貼文底下，則有另名女網友提出不一樣的答案，「誰想做誰出」。

男網友在Dcard上，以「保險套$該誰出？為什麼」為標題發文表示，他想知道以台灣現在的觀念來說，大家還是會覺得保險套由男生付費是理所當然的事情嗎？接著他也開了4個選項，分別是男生使用當然男生付費、幫女生避孕所以由女生付、共同分擔、購買避孕藥或採取其他方式。

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至截稿前，已有約2700人參與投票，結果有56%的人認為，應該要由男生付錢；36%的人覺得應該一起分擔；5%的人認為可採取其他方式；僅3%的人贊同由女生支付費用。

貼文底下，最熱門的留言內容則寫道「誰想做誰出。」顯然有不少人認同此說法。還有網友回應，「那一盒才多少錢？連這都要計較，有沒有這麼可悲」、「愛計較真的還要在一起嗎」、「我買避孕藥，他買保險套啊」、「我不覺得這一定要男生出耶，畢竟是雙方的事情，而且雖然是男方戴的，但同時也是保護女方呀」、「不如說房間錢誰出比較合理」。話題引發討論。