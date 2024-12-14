被達美樂切割！館長1招「60↑品牌全中鏢」：極限開箱歡迎抵制

▲館長極限開箱。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

記者鄺郁庭／綜合報導

館長（陳之漢）日前自曝做過球版、地下簽賭，令一票網友超失望，在館長11日開箱達美樂披薩後，紛紛湧入品牌臉書抗議，讓品牌小編緊急澄清切割。沒想到館長今（14）日PO出一支新的開箱影片，狂吃超過60個品牌的東西，還拿出紙鈔、三星手機、iPhone，直呼「極限開箱歡迎抵制」。

館長11日在臉書開箱達美樂起司火山披薩，沒想到影片引發不少網友不滿，還有人去達美樂臉書客訴。對此，達美樂小編光速回應，「我們並沒有與館長合作，是館長自行開箱，造成您的困擾，不好意思。」

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結果館長今日下午再度貼出一支「極限開箱歡迎抵制」的開箱片，1分25秒的影片狂吃各大餐飲品牌餐點，從速食店、小吃、甜點到手搖飲都有，一共點名62品牌。

被點名品牌包括麥當勞、摩斯漢堡、肯德基、漢堡王、SUBWAY、爭鮮、藏壽司、壽司郎、貳樓、21世紀、艋舺雞排、餃子王將、八方雲集、涓豆腐、COCO一番屋、瓦城、鬍鬚張、哈根達斯、家樂福、梁社漢排骨、起家雞、7-11、拿坡里、胖老爹、三商巧福、達美樂、必勝客、點點心、路易莎、85度C、鬍子爺爺泡芙、Mister Donut、Krispy Kreme、八月堂、多力多滋、樂事、乖乖、無印良品、雪碧、可口可樂、百事可樂、星巴克、Monster Energy能量飲料、台灣啤酒、COCO、得正、全家、清心福全、迷客夏、五桐號、COMEBUY、鮮茶道、春水堂、可不可熟成紅茶、50嵐、茶詠春、天仁茗茶、鮮芋仙、翰林茶館、GODIVA、全聯福利中心、萊爾富、

另外，館長還拿出紙鈔（中央造幣廠）、瘋狂開關燈（台電）、開水龍頭（台灣自來水公司）、呼吸（O2）、三星手機（SAMSUNG）、iPhone（Apple）。

看到影片後，網友紛紛笑翻，「水、電、氧氣、中央造幣廠最好笑」、「這就是走你的路，讓你無路可走」、「太無情了，不留活路」、「那個新台幣笑死我」、「館長最帥的一次」、「太好了，沒有泡麵，可以吃泡麵」、「這個男人太狠了」、「接下來是各大品牌的『聯合公開澄清記者會』！」「連呼吸都不讓呼吸了，好狠。」