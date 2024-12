比賽一半猝死！17歲天才足球員「鏟球後倒地亡」　去年才拿進球王

▲ 丹尼斯在比賽進行中突然倒地身亡。(圖/翻攝自球隊官網、GoFundMe)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國17歲足球員丹尼斯(Kaylen Dennis)11日在比賽中突然倒地,隨後當場身亡,震驚現場球員與觀眾。而他的表哥正是英超雪菲爾聯(Sheffield United)前鋒布魯斯特(Rhian Brewster),12日進球後高舉右手,抬頭看向天空,向猝逝的表弟致敬。

根據《每日郵報》,丹尼斯生前效力於倫敦北部的窩咸森林俱樂部(Walthamstow FC)U23隊,被形容擁有「令人難以置信的天賦」,11日中午出戰一場在巴內特學院(Barnet College)舉行的比賽,卻在一記鏟球後突然倒下,當場停止呼吸。

俱樂部聲明證實丹尼斯的死訊,球隊經理格拉赫蒂(Jason Geraghty)悲痛表示,他至今未能走出震驚情緒,「那只是個無傷大雅的鏟球,接著丹尼斯就倒下了,我們不知道發生了什麼事」,「他幾周以來一直有點不舒服,但還是能上場比賽」,未料他倒地後不久就被宣告死亡。

格拉赫蒂提到,球隊去年贏得聯賽冠軍,丹尼斯更獲封聯賽進球王,雖年僅17歲仍被編入U23隊,「他是我們目前為止最棒的球員,是我們俱樂部最棒的前鋒。」

“That one’s for him”



Sheffield United striker Rhian Brewster on dedicating his goal to his cousin, Kaylen Denis, who passed away today.



Hear more from Brewster and Chris Wilder after the 1-0 win at Millwall https://t.co/Mlwa3nfIr3#SUFC | @BBCSheffield pic.twitter.com/r3rWirrcRc