比賽一半猝死！17歲天才足球員「鏟球後倒地亡」　去年才拿進球王

▲ 丹尼斯在比賽進行中突然倒地身亡。（圖／翻攝自球隊官網、GoFundMe）
記者陳宛貞／綜合外電報導
英國17歲足球員丹尼斯（Kaylen Dennis）11日在比賽中突然倒地，隨後當場身亡，震驚現場球員與觀眾。而他的表哥正是英超雪菲爾聯（Sheffield United）前鋒布魯斯特（Rhian Brewster），12日進球後高舉右手，抬頭看向天空，向猝逝的表弟致敬。
根據《每日郵報》，丹尼斯生前效力於倫敦北部的窩咸森林俱樂部（Walthamstow FC）U23隊，被形容擁有「令人難以置信的天賦」，11日中午出戰一場在巴內特學院（Barnet College）舉行的比賽，卻在一記鏟球後突然倒下，當場停止呼吸。
俱樂部聲明證實丹尼斯的死訊，球隊經理格拉赫蒂（Jason Geraghty）悲痛表示，他至今未能走出震驚情緒，「那只是個無傷大雅的鏟球，接著丹尼斯就倒下了，我們不知道發生了什麼事」，「他幾周以來一直有點不舒服，但還是能上場比賽」，未料他倒地後不久就被宣告死亡。
格拉赫蒂提到，球隊去年贏得聯賽冠軍，丹尼斯更獲封聯賽進球王，雖年僅17歲仍被編入U23隊，「他是我們目前為止最棒的球員，是我們俱樂部最棒的前鋒。」
“That one’s for him”— Football Heaven (@footballheaven) December 11, 2024
Sheffield United striker Rhian Brewster on dedicating his goal to his cousin, Kaylen Denis, who passed away today.
Hear more from Brewster and Chris Wilder after the 1-0 win at Millwall https://t.co/Mlwa3nfIr3#SUFC | @BBCSheffield pic.twitter.com/r3rWirrcRc
丹尼斯出身足球世家，表哥布魯斯特也在英超雪菲爾聯司職前鋒，得知噩耗的幾小時後仍上場比賽，踢進當天第一球後將右手指向天空，向丹尼斯致敬。賽後受訪時他提到，「我想把這顆球獻給我的表弟，他在這場比賽前稍早去世」，「這對我的家族很困難，但我今天為了他上場，而我很高興能夠進球，這是為了他」。
丹尼斯的堂姐阿拉雅（Araya Dennis）則是英超熱刺（Tottenham Hotspur）女足球員，12日晚間在對陣水晶宮的比賽中也達成加入熱刺後首顆進球，賽後情緒激動。
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