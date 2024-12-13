　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比賽一半猝死！17歲天才足球員「鏟球後倒地亡」　去年才拿進球王

▲▼ 。（圖／翻攝自球隊官網、GoFundMe）

▲ 丹尼斯在比賽進行中突然倒地身亡。（圖／翻攝自球隊官網、GoFundMe）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國17歲足球員丹尼斯（Kaylen Dennis）11日在比賽中突然倒地，隨後當場身亡，震驚現場球員與觀眾。而他的表哥正是英超雪菲爾聯（Sheffield United）前鋒布魯斯特（Rhian Brewster），12日進球後高舉右手，抬頭看向天空，向猝逝的表弟致敬。

根據《每日郵報》，丹尼斯生前效力於倫敦北部的窩咸森林俱樂部（Walthamstow FC）U23隊，被形容擁有「令人難以置信的天賦」，11日中午出戰一場在巴內特學院（Barnet College）舉行的比賽，卻在一記鏟球後突然倒下，當場停止呼吸。

俱樂部聲明證實丹尼斯的死訊，球隊經理格拉赫蒂（Jason Geraghty）悲痛表示，他至今未能走出震驚情緒，「那只是個無傷大雅的鏟球，接著丹尼斯就倒下了，我們不知道發生了什麼事」，「他幾周以來一直有點不舒服，但還是能上場比賽」，未料他倒地後不久就被宣告死亡。

格拉赫蒂提到，球隊去年贏得聯賽冠軍，丹尼斯更獲封聯賽進球王，雖年僅17歲仍被編入U23隊，「他是我們目前為止最棒的球員，是我們俱樂部最棒的前鋒。」

丹尼斯出身足球世家，表哥布魯斯特也在英超雪菲爾聯司職前鋒，得知噩耗的幾小時後仍上場比賽，踢進當天第一球後將右手指向天空，向丹尼斯致敬。賽後受訪時他提到，「我想把這顆球獻給我的表弟，他在這場比賽前稍早去世」，「這對我的家族很困難，但我今天為了他上場，而我很高興能夠進球，這是為了他」。

丹尼斯的堂姐阿拉雅（Araya Dennis）則是英超熱刺（Tottenham Hotspur）女足球員，12日晚間在對陣水晶宮的比賽中也達成加入熱刺後首顆進球，賽後情緒激動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／麟洋配落敗　李洋生涯正式告終
快訊／幼兒園恐怖虐童！多人遭巴頭、摔床上　教保員被解僱
賈永婕談101跨年煙火連3跳針「很精彩」　王世堅逼問：下台還
「跟劉真同病」　Paul：已交代遺言
快訊／台中男暈倒死亡！
刷新中國入冬最低溫！　僅-42.1℃
尹錫悅真的瘋了？　南韓醫師警告
激冷！最強冷空氣來了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

比賽一半猝死！17歲天才足球員「鏟球後倒地亡」　去年才拿進球王

尹錫悅真的瘋了？　南韓醫師警告：可能需要精神評估

老師拿鐵尺「敲3歲童陰莖」！阿嬤幫洗澡　發現金孫下體瘀青

女星「胸前布料」被剪破！洩出深溝超性感　下一句話竟全場炸鍋

鳥捲入飛機引擎「火光炸出」瞬間畫面曝　乘客：以為會死

槍殺執政黨魁韓東勳！他曝尹錫悅「暗殺計畫」：引誘美軍砲擊北韓

烏克蘭全境空襲警報！俄軍狂轟能源設施釀4傷　波蘭戰機緊急升空

赴日旅遊注意！「新冠、流感」疫情同時爆發　確診人數翻倍

川普邀請「安倍遺孀」赴美！　海湖莊園設私人晚宴盛情招待

「每天只睡6小時」會變怎樣？　專家模擬長相超嚇人

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

阿Ken無酬主持演唱會「會互相力挺」　曝周杰倫首場開演前「為兒子剪頭髮」

蔡依林明年春天發行新專輯　喊話：請大家把錢存好！

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

周杰倫「第3場原定嘉賓曝」　阿Ken揭江蕙二度上台內幕

謝宜容被羈押 涉霸凌還拿公帑圖利廠商｜20241212 ET午間新聞

比賽一半猝死！17歲天才足球員「鏟球後倒地亡」　去年才拿進球王

尹錫悅真的瘋了？　南韓醫師警告：可能需要精神評估

老師拿鐵尺「敲3歲童陰莖」！阿嬤幫洗澡　發現金孫下體瘀青

女星「胸前布料」被剪破！洩出深溝超性感　下一句話竟全場炸鍋

鳥捲入飛機引擎「火光炸出」瞬間畫面曝　乘客：以為會死

槍殺執政黨魁韓東勳！他曝尹錫悅「暗殺計畫」：引誘美軍砲擊北韓

烏克蘭全境空襲警報！俄軍狂轟能源設施釀4傷　波蘭戰機緊急升空

赴日旅遊注意！「新冠、流感」疫情同時爆發　確診人數翻倍

川普邀請「安倍遺孀」赴美！　海湖莊園設私人晚宴盛情招待

「每天只睡6小時」會變怎樣？　專家模擬長相超嚇人

快訊／台南某幼兒園爆虐童！多人遭巴頭、摔床上　教保員被解僱

快訊／麟洋配不敵大馬組合無緣年終賽4強　李洋生涯正式告終

5年磨一劍！全英語跨域　雲林明德中學外交小尖兵全國特優

「東金包機」有譜　明年3月即將起飛

J.Sheon認了「有隱疾」　常分心、深夜睡不著：真的不是故意的

「永靖謝平安」12／14登場！　帥氣冠軍帽...點3步驟免費送

快訊／新北中和貨車追撞　駕駛受困車內...2人送醫

蔣萬安「遺憾」上海台辦主任遭封殺　她批：這非首都市長應有的態度

兆豐銀支持沃旭大彰化離岸風場　主辦國泰風能602.5億元聯貸

警察創作反詐神曲　以音樂傳遞防詐意識

爸戴逼真面具從椅後竄出嚇兒　男童神淡定回頭打招呼：嗨～

國際熱門新聞

Pornhub「年度熱搜關鍵字」曝光

女優爽幫男粉吞吐！不知口愛會染愛滋　秒崩潰

女兒被性侵報警沒用　男飛回國私刑斃命變態男

超嚇人！　每天只睡6小時變這樣

讓路人揉捏雪乳！韓網美全裸上街只套紙箱

大谷翔平排第2！日本小學生最希望在鈔票上排名曝

AI聊天機器人慫恿17歲少年「殺死父母」　家長怒提告

PPI超預期！　美股連六黑摔超230點

13號「黑色星期五」西方認為不吉利　揭秘傳說由來

尹錫悅瘋了？　醫師：可能需要精神評估

韓執政黨7議員倒戈！彈劾尹錫悅差1票過門檻

IG女模遭警察「逼露下體」哭了

川普認為「台灣口袋很深」！

埃及艷后風華再現？專家曝：她可能長這樣

更多熱門

相關新聞

歐足聯熱刺1比1逼平流浪者

歐足聯熱刺1比1逼平流浪者

歐足聯第六輪今（13日）由英超勁旅熱刺客場交手蘇超排名第3的格拉斯哥流浪者，熱刺在下半場第75分鐘憑藉著庫盧塞夫斯基（Dejan Kulusevski）的進球扳平比分，最終雙方1比1握手言和。熱刺已經5連不勝，主帥波斯特科格魯（Ange Postecoglou）賽後罕見說重話，希望藉此提振士氣。

18歲男和17歲在杜拜愛愛　要坐牢12個月

18歲男和17歲在杜拜愛愛　要坐牢12個月

陸國足前總教練李鐵一審判決出爐 受賄等數罪併罰判20年

陸國足前總教練李鐵一審判決出爐 受賄等數罪併罰判20年

英國搭車逃票被抓　陸女反嗆：被隱形歧視

英國搭車逃票被抓　陸女反嗆：被隱形歧視

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

關鍵字：

足球英國17歲悲劇家族

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」

王思佳開酸「罵完還照抄」釣出藍心湄回4字

有「3早期徵兆」恐腎臟壞了！醫：96%患者不知自己生病

電影頻道／雷婕熙7年前未婚生子曝心境　曾是渴愛戀愛腦爆近年大改變

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

王世堅前助理改賣水果　年收破3600萬

Pornhub「年度熱搜關鍵字」曝光

失主懸賞10萬！看完演唱會退租「恐龍娃娃不見了」

韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手

27K被資遣！老闆「1年後突來電」　她上網一查傻了

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」網看傻：也太拚了

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝散步

女優爽幫男粉吞吐！不知口愛會染愛滋　秒崩潰

37歲主持人火災身亡！睡夢中來不及逃生

女兒被性侵報警沒用　男飛回國私刑斃命變態男

更多

最夯影音

更多

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面